〈台北都會〉〈四點下班〉颱風假像跨年 北捷、內科塞爆

2018-07-11

捷運公車大塞 車程多了一倍

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕瑪莉亞颱風來襲，台北市昨下午四時停止上班上課，造成下午四時以後下班人潮一口氣湧現，捷運、公車到道路，人車全部塞爆，捷運石牌站還一度發生列車傳出焦味，乘客緊急下車狀況，民眾罵聲一片，痛批放假太慢、小孩接不到，更質疑台北市政府沒有及時因應，車潮直到晚間七時許才舒緩。交控中心主任王耀鐸解釋，台北市政府已提前實施尖峰時段管制措施，但昨下班人潮太過集中，才造成整體狀況比平常更塞。

人潮瞬間湧現 民罵愚蠢政策

民眾張先生抱怨，下午四時停班、停課是愚蠢政策，平常上班族六時至七時多陸續下班，昨瞬間大家同時下班，內湖部分路段、北捷整個癱瘓，搞得大家滿肚子火。民眾周小姐說，平時騎車從台大通勤到信義計畫區上下班，本來一趟約三十分鐘的車程，昨得多花一倍時間，必經的基隆路可說是動彈不得。

議員：為何不開加班車因應

台北市議員王鴻薇指出，她接獲民眾投訴，昨捷運站人潮如同跨年晚會，民眾難以擠上車，而公車族也倒楣在雨中撐傘等一小時公車，昨傍晚風雨不大，最大災情卻是交通。她質疑，北市府決定四時下班為何不提早因應，由交通局、北捷再加開班車？

台北市交通應變小組說，壅塞道路多是基隆路、建國高架橋、自強隧道、南湖大橋、內湖區成美橋、成功橋、麥帥一橋與麥帥二橋等聯外幹道，雖然車流量比平時更多，但都在可掌握範圍中。

也像過年返鄉 網友紛傳「災情」

但昨下午四時起，台北市各道路立刻陷入塞車噩夢，內湖科技園區與南港軟體園區路況近乎癱瘓，有內科民眾塞了一小時還在內湖，網友紛紛拍照上傳「災情」，形容塞車狀況堪比過年返鄉潮，回家時間比平常多一到兩倍。連台北捷運各站點都塞爆，實際測試南京復興站、西湖站等站點，從票卡閘門到月台，就要擠約十分鐘，最快也得排隊等待三到四班車才有辦法擠上車。

平常下班分散3至4小時

王耀鐸表示，平常下班時段分散在三到四個小時之間，但昨只集中在下午四時，才造成各道路都有車多狀況，最塞的時段在下午五時半左右，直到晚間七時十分以後才舒緩。

北捷也強調，昨營運正常，人潮約五時半以後就紓解，只有在昨下午五時三十五分，石牌站往象山方向有一部列車出現焦味，需讓民眾全部下車改搭下一班車，但處理過程僅花五分鐘。

市府提前管制 但人潮太集中

台北市政府也表示，為因應昨下午四時的下班人潮，台北市政府因應對策包括：下午三時半就啟動調撥車道、警方提前站崗、綠燈秒數延長十秒至二十秒、將平常的尖峰時段管制提前下午四時前定位，並讓主要聯外幹道以外的道路開放紅黃線停車，公車也加派車輛、捷運各路線加密班距縮短至三分鐘以內。