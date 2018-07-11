〈台北都會〉土石流警戒區 朱立倫：提前撤離民眾

2018-07-11

〔記者賴筱桐、翁聿煌、林欣漢／新北報導〕因應瑪莉亞颱風來襲，新北市、基隆市的災害應變中心在前天就已開設，新北市長朱立倫受邀到新加坡參加城市論壇，受瑪莉亞颱風影響，他原本要提前一天、在昨天返國，結果班機因風雨取消而滯留新加坡，他昨晚透過視訊連線，掌握新北市防災整備情形，要求土石流警戒區的民眾務必提前撤離。

朱立倫透過越洋視訊會議，要求注意北海岸地區的漁港及漁工安全，確保漁船全數靠岸；易造成土石流衝擊的地區，要確認是否完成疏散或安置，他要求市府各單位上緊發條，迅速因應災情並緊急救援。

水利署第十河川局已完成南勢溪及烏來地區的疏濬工程，並拆除過河便道、管制站及撤離機具等，確保南勢溪水流暢通。

副局長謝明昌說，昨天入夜後，南勢溪雨勢逐漸轉強，覽勝大橋最高水位預計在今天凌晨，右岸橋頭因高度不足，已封堵橋頭避免洪水灌入烏來老街，烏來老街民眾的撤離時間由區公所執行。

基隆、北海岸地區從昨天下午已出現大雨及長浪，晚間陸續傳出鐵皮、招牌被強風吹落、電線垂落等零星災情，幸無人員傷亡；基隆市長林右昌到復興路二一二巷口、西濱公路武聖街口等低窪地區視察防災工作，相關單位已經佈設抽水機、太空包。

第十河川局也展開防汛整備，加強基隆河瓶頸河段及低窪地區警戒，謝明昌表示，瑪莉亞颱風可能對基隆河中、上游集水區帶來較大雨勢，基隆河汐止地區長安橋、江北橋及社后橋等三座舊橋，因橋樑底部過低且橋墩間距不足，恐有阻塞水流的風險，已通知新北市政府加強這三座橋樑路閘的操作等防汛應變作為，並啟動防汛護水志工服務隊汐止分隊待命，加強三座橋樑巡查及通報工作。