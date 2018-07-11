〈台北都會〉防強風暴雨 北基山區預警封橋封路

2018-07-11

道路紅黃線開放停車 Youbike停借

〔記者何玉華、盧賢秀、林欣漢、翁聿煌、陳心瑜、吳正庭／綜合報導〕受到瑪莉亞颱風影響，新北市、基隆市從昨天下午四點起，多處路段開放紅線、黃線停車，兩市共二五四所學校也提供免費停車，路邊停車暫停收費，Youbike從昨天晚上六點起停止租借；兩市市政府都表示，在恢復上班上課之後，紅黃線禁停、路邊停車收費、Youbike租借就恢復正常，提醒民眾注意。

新北市府交通局提醒說，並非所有的紅、黃線都開放停車，寬度十公尺以上的道路容許雙側停車，但應順向靠邊停放，維持雙向會車的功能，法定禁停區域包括路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道、隧道、橋樑、圓環、人行道、機慢車左轉專用道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車輛通行處所，仍然禁止臨時停車；水門周邊的紅、黃線在水門重新開啟後也禁止停車。

基隆市府交通旅遊處指出，除了忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放紅、黃線停車之外，其它道路都開放紅、黃線停車，但不能妨礙救災及車輛通行。

多路段預警封路 烏來區覽勝橋封橋

台二線碧砂路段（六十五公里至七十一公里）、鼻頭路段（七十五公里至八十四公里）及台九線北宜路段（二十四．五公里至六十八．五公里），昨晚八點已實施預警性封路，視現場風雨及道路狀況機動調整放行。

烏來區覽勝橋在昨天下午五點起封橋，新北市其他橋樑將視河川水位高度，機動式封橋，山區道路也視雨勢決定封閉時間，台九甲拉卡路十四．五至十九．八公里處（烏來國小至孝義段），已於昨晚八點封閉。

小三通今停航 台金班機14點前停飛

金門縣昨天的海、空交通大受影響，縣府表示，「小三通」今天停航一天，明天先恢復金門、五通航線，泉州航線待確認後再發布；金門航空站表示，昨天往返台灣、金門的五十八個班次，最後一班於昨天傍晚五點十五分起飛，預定今天下午二點以前，台、金班機全部停飛。

今視情況是否清運垃圾

在垃圾清運上，新北、基隆兩市從昨晚起暫停清運垃圾，今天週三是新北市清潔隊員的例休日，市府環保局表示，今天會視災情狀況，再決定清潔隊員是否暫停休假，加班清運垃圾；基隆市今天是否清運垃圾，也視災情狀況採機動式辦理。

新北市高灘地相關設施已在昨天完成緊急撤離，包括「新月水道節」的水道、板橋江翠蝴蝶公園內的九萬支風車及十七萬盞ＬＥＤ光雕展品；水利局表示，蝴蝶公園以風車結合ＬＥＤ光雕地景展，原本展到七月十五日，昨天撤離後就結束展期。

新北觀光工廠輕旅行場次將延期

另外，受颱風影響的活動包括，今天舉行的「新北觀光工廠輕旅行」場次將延期，舉辦日期另行通知；淡水河藍色公路載客船舶停航，往來淡水和漁人碼頭、八里的售票亭也拖離河岸邊。