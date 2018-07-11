〈北部〉自辦市地重劃 地主將加重費用

2018-07-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣務會議昨通過「宜蘭縣政府受理土地所有權人申請自辦市地重劃審查作業要點」，明訂地主須拿出土地總面積三十％作為公共設施用地，重劃工程經費也由地主負擔，以「扺費地支付」，公設與抵費地不超過總面積四十五％；縣府表示，希望將審查「法制化」，保障地主權益與重劃品質，最快八月實施。

過去民間自辦市地重劃，開發完成後，重劃會僅移交重劃區公共設施給政府接管，地主卻出售「抵費地」賺取利潤，政府接管公共設施，每年須編列維護經費，十分不合理。宜縣議會上會期三讀通過「宜蘭縣自辦市地重劃地區維護建設自治條例」，明訂重劃會「應於土地權利變更登記前，依縣府核定的重劃工程費五％，繳交管理維護建設費」，讓重劃會應負擔的責任費用「法制化」。

宜蘭縣政府昨召開縣務會議，也通過「自辦市地重劃審查作業要點」；民間自辦市地重劃，地主要拿出三十％土地當公共設施用地，工程經費也須由「抵費地（抵工程經費用地）」支付，合計不超過四十五％。

代理縣長陳金德指出，過去宜蘭沒有相關法規，造成許多爭議，除了議會通過的自治條例，縣府也明訂要點，才能讓自辦市地重劃的區域，在土地開發完後，有更完善公共設施，且審查「法制化」能讓地主權益更有保障。

至於眾所關切的礁溪市地重劃案，公辦、自辦爭議不斷；陳金德說，礁溪都市計畫休閒度假區重劃案，計畫提到以公辦開發為主，必要時才自辦，縣府原有的公辦計畫已報內政部核准，但公辦預算一再遭議會刪除，要與內政部討論應如何處理。