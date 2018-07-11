〈北部〉瑪莉亞來襲 宜蘭幾米人偶穿雨衣

2018-07-11

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕因應瑪莉亞颱風，宜蘭縣昨進行預防性撤離，全縣共撤離二百七十八人，大同鄉英士部落就佔二百七十二人，各漁港安置船員及漁工四百四十一人。國軍也在各鄉鎮配置工兵機具、兩棲突擊車，協助災害預防及搶救。

宜蘭今全天停班停課

宜蘭縣代理縣長陳金德昨晚宣布，根據氣象局資料，今天颱風上午影響宜蘭劇烈，風力達六至七級達停班停課標準，加上需災後復原時間，全天停班停課。

陳金德昨到宜蘭縣政府消防局，參與災害應變中心工作會議，宣布今天宜蘭全天停班停課。不過，宜蘭風雨不大，宣布停班課讓外界訝異；陳金德解釋，依據中央氣象局資料，宜蘭縣今天中午之前預測風力仍達停班課標準的七級以上，且考量民眾需時間災後復原及整理，才會宣布全縣停班停課。

「颱風是無情的！」陳金德指出，縣府評估是否放假，是以把災害降到最低為標準，大自然的威力無法預測，讓民眾有時間準備防災或者做好復原工作，是縣府評估是

否放假的主要考量。

幾米廣場飛天小火車 降落

宜蘭市幾米廣場飛天小火車，昨也「降落」避颱，幾米人偶也穿上雨衣包覆；童玩節因颱風休園兩天，工作團隊前晚開始撤場，做好防颱整備。

大同、南澳、五結 撤離526人

氣象預報颱風直撲宜蘭而來，各單位都不敢掉以輕心，昨天對於土石流潛勢區展開人員撤離，並在易淹水地區進行沙包堆置。縣府統計，大同鄉英士村英士部落、南澳鄉金洋村及五結鄉五結、孝威村等，共撤離五百二十六人。

另外，很多漁船都進港避風，宜縣中國籍漁工共安置一百一十三船、兩百六十四人；外籍船員安置九十一船、一百七十七人，以免在海上風強雨驟發生意外。

宜蘭縣代理縣長陳金德昨前往五結、林寶村、林和源及新興抽水站視察，了解相關機具運作是否正常。陳金德說，防災是重點需謹慎以對，做得好才會降低災損。

國軍也派員到宜蘭縣大同鄉英士村協助撤離住戶，載往山下復興村活動中心安置，在地方民代陪同下，挨家挨戶勸導。另在南澳、大同、蘇澳、五結、壯圍、礁溪等行政區，配置工兵機具、AAV7兩棲突擊車、兵力預置，協助災害搶救、災情蒐報、緊急救援，並裝填兩千五百包沙包，提供給三星、五結、壯圍鄉公所，開放居民領取帶回防災。