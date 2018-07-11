〈北部〉東部幹線首座地下車站 花蓮林榮新光站啟用

2018-07-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國第一個由私人捐土地、資金所興建的車站，也是東幹線唯一地下車站的「林榮新光站」昨天揭幕啟用，上午第一班區間車首次靠站，而新車站除了造價高達三．一五億元之外，新光集團也捐二千萬元作為車站營運經費，雖然正值瑪莉亞颱風警報期間，但上午開幕時仍吸引全國各地鐵道迷來「見證」，現場一千套限量紀念套票「半小時內搶光」，相當熱門！

林榮新光站為東幹線唯一地下車站，二○一一年花東鐵路瓶頸路段雙軌電氣化工程，新建壽豐溪溪底隧道「溪口隧道」，南引道通過新光新光兆豐農場凱旋門地下，因此搭配鐵道局（前鐵工局）「花東車站效能提升計畫」，由新光兆豐公司、鐵道局（原鐵工局）及台鐵局三方簽署台鐵林榮站復站捐贈契約書，新光無償捐贈車站土地所有權、軌道土地之地上權予給政府。

主持啟用的台灣鐵路局局長鹿潔身說，由於地方提復站要求，新光兆豐也很積極，他時任台鐵主任秘書，當時「完全找不到法源依據」，怎麼處理這個案子、將來車站規模？未來誰來營運？與新光兆豐的吳董事長、鐵工局，花很多時間開會不下十多次，最後達成協議，才促成今天的林榮新光車站啟用，最主要車站位於兆豐農場門口，將來不僅帶來觀光發展，也方便地方民眾轉乘。

全國唯一自強號停靠簡易站

鹿潔身說，林榮新光站台鐵目前第二百廿九站，創了很多「唯一」，是台鐵第一個民間捐資興建的車站、是花東唯一地下化車站，也是全國唯一有停靠自強號的「簡易站」。他說，目前營運初期，每天上下行停靠六班區間車、二班莒光號列車，已經規劃十月份改點時，會再增停二班莒光、二班普悠瑪。主要目地希望透過車站的活化，把地方的繁榮發展帶動起來。

列車停靠會歪一邊 上下車需注意

此外，由於地下車站興建的位置，剛好是軌道轉彎處，因此軌道本身有傾斜度，列車停靠進月台時「車子歪一邊」，導致月台與車子間隙較大，台鐵人員表示，包括貢寮車站也是類似的情況，建議旅客上下車應特別注意。