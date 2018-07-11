〈北部〉檢方祭鐵腕 寶山超大違建自拆了

2018-07-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣寶山鄉新竹科學園區外一處佔用農地的超大違建，經新竹地檢署依違反區域計畫法全力偵辦，業者幾經抵抗，最後終於在日前自行拆除，業者透露至少損失兩千萬元以上，檢方表示，地主置之不理，因此祭重保手段，下令以五十萬元重保交，業者才配合拆除，該案也達嚇阻起而效尤者。

0.2公頃 蓋滿廠房倉儲

二○一六年五月，新竹縣政府接獲民眾檢舉，指寶山鄉寶香段一處面積約○．二公頃的山坡地保育區農牧用地，被蓋滿廠房倉儲，縣府於當年十月依違反區域計畫法，開罰地主六萬元，並於去年二月前限期改正，但地主置之不理，全案移送新竹地檢署偵辦。

2016年開罰 地主不理

檢察官許大偉偵訊向地主租地蓋廠房的呂姓業者，得知呂男向地主承租十五年，然後興建鐵皮屋，再轉租作為倉儲、修車廠等從中牟利，檢方要求他自行拆除回復原狀，呂男卻使出拖字訣，一拖再拖，許大偉於是祭出重保手段，下令以五十萬元重保交保，連續開庭兩、三次後，呂男發現事態嚴重，才配合自行動工拆除。

檢方祭重保等重罰

許大偉表示，他現在辦區域計畫法是使用三招，首先是開庭時利用偵查技巧如重保等，讓被告自己拆，這樣可以不必花費政府公帑，就可以還給青翠綠地原貌，其次是要求縣市政府查報違建，並要求排定拆除日期，檢警一起過去現場監工拆除。最後是起訴不法業者，並向法院聲請沒收違建物，而達到回復原狀效果。

本案呂男第一次開庭以五十萬元交保，第二次開庭就表示說願意拆，希望檢方給他時間。檢方表示其他人不拆的，才有可能每開一次庭，交保一次，也會交保金越來越高，檢方是以違規面積及處罰金或是被告的財力，來衡量交保金。