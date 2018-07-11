〈北部〉颱風來襲苗縣新中橫封閉 Rail Bike隧道避風

〔苗栗記者／綜合報導〕瑪莉亞颱風來勢洶洶，連接苗栗縣泰安鄉清安至南庄鄉八卦力的「新中橫」道路昨天預警性封閉；對於看天吃飯的農民更是如臨大敵，搶收稻作、蔬果減少損失，全國唯一的鐵道自行車Rail Bike，昨天一早也躲入隧道防颱。
稻作、紅棗等值產季 農民搶收
「苗栗穀倉」苑裡鎮，栽種稻作面積約一千六百公頃，農友擔心颱風讓心血白費，忙著四處調機具或是請人收割，縣內的棗農、梨農也是忙搶收，來不及採收的，只能聽天由命。
南庄鄉公所為確保山區居民安全，昨下午提前撤離東河村鹿山、鹿湖、鹿場等地區居民，其中五十二人自行依居親友撤離，廿一人則由南庄鄉公所安置於南庄市場二樓的災害收容中心，待颱風過境後再行返家。
封閉路段將視天候決定通行否
另外，有「苗栗新中橫」之稱、連接苗栗縣泰安鄉苗六十二線至南庄鄉一二四號縣道的清安至八卦力聯絡道路，由於每逢颱風、大雨容易坍方，苗栗縣政府昨天下午兩點起雙向封閉，禁止通行。縣府原住民族事務中心指出，待陸上警報解除後，將視天候狀況以及道路是否有落石或邊坡滑落等狀況，再公告恢復通行。
苗栗縣首創全國唯一的鐵道自行車Rail Bike，昨天一早也躲入隧道防颱。營運業者表示，鐵道自行車目前為試運轉階段，此次也是首次遇上颱風，藉此進行防颱避難作業，未來營運後，若陸上颱風警報發布，也將配合停駛。
苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗栽種專區，才進入產季，就遇上颱風威脅，農友連日來忙著搶收，但也僅能把尚未轉紅、比較黃熟的棗果摘下，製成紅棗乾。大湖地區農會則說，新興梨預計七月下旬才採收，一旦因颱風就搶收，水梨品質也不好，卓蘭鎮栽種的新興梨同樣與大湖鄉面臨相同問題。至於卓蘭巨峰葡萄，因採收時間仍需兩週，只能請老天幫忙。
三灣鄉的高接梨正值產期，果農從昨天一早就趕工採收，但因許多果實尚未完全成熟，採收量僅約四成，其餘只能加強樹枝固定。
苗栗縣政府團隊忙著防颱工作，但苗栗縣副縣長鄧桂菊前晚卻至花蓮，出席新光兆豐農場餐會，並開臉書直播PO出紅酒宴，時間點敏感引發外界批評，鄧擔心外界誤解因而撤下。鄧桂菊表示，因昨天出席花蓮縣長傅崐萁父親公祭，所以前晚先到花蓮，正逢林榮新光車站在新光集團出資下落成，地方人士歡慶，有感於企業協助公共建設十分可貴，所以出席並開直播分享，席間並未喝酒。