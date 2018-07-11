〈北部〉颱風來襲 竹縣山區管制 預防性撤離78人

2018-07-11

〔新竹記者／綜合報導〕新竹縣府表示，因應颱風瑪莉亞來襲，昨天針對已被列為土石流潛勢溪流黃色警戒區尖石鄉、五峰鄉先行出動救護車撤離洗腎、長照個案和孕婦共七十八人，分別安置在養護機構或下山依親，等到颱風警報解除後再送他們回家，並且進行管制，須有通行證才能進入，另外尖石鄉、五峰鄉水蜜桃正值產期，果農進行搶收，盼減少損失。

縣府表示，尖石鄉應撤離人數四十二人，其中包括洗腎個案廿四人、長照個案十四人和孕婦四人，截至昨天下午已轉機構安置十三人、依親廿二人；五峰鄉應撤離人數四十七人，其中包括洗腎個案十三人、長照個案廿五人和孕婦九人，已轉機構安置廿二人、依親廿一人。

管制區域至今天傍晚5點

縣府指出，尖石鄉還有七人、五峰鄉還有四人，初步不願意配合預防性撤離，衛生局已請消防隊、當地派出所和村長協助持續勸導，希望他們基於自身安全考量，能先行配合撤離，等颱風警報解除後再回家。

昨天中午新竹縣府並公告，包含尖石鄉、五峰鄉山地經常、特定管制區、大鹿林道、頭前溪沿岸、鳳山溪沿岸、霄裡溪沿岸及竹北市、新豐鄉海岸（港口）沿岸、坡頭漁港、新港里漁港、鳳坑漁港、山腳漁港等區域範圍為管制區，從昨天傍晚五點到今天傍晚五點為止，沒有通行證者，不得進入。

而尖石鄉、五峰鄉的水蜜桃目前正值盛產期，果農擔心颱風來襲會讓還沒採收的水蜜桃「掉光光，爛光光」，不但這兩天找家人回來幫忙搶收，晚間還熬夜加班裝箱，希望能儘速將水蜜桃賣出去，以免颱風過後也熟到爛了。