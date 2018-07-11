〈北部〉桃園有八成三考生 第一志願序錄取

2018-07-11

〔記者陳昀／桃園報導〕桃連區高中職免試與特招考試分發入學昨天放榜，參與的一萬七五九六名學生，有八十三．二二％在第一志願序錄取。值得注意的是，有五名會考成績5A學生第一志願選填職業類科獲錄取。另有十四名5A學生透過「亮點躍升計畫」就近入學，這十四人最高三年可領六十萬元獎學金。

有149人落榜 不少只填7個志願

市府教育局指出，今年在第一志願序錄取的學生比例有八十三．二二％，前三志願序錄取佔九十七．八七％，總錄取率九十九．二％，有一四九人落榜；因學生最多可填三十個志願，落榜學生平均只選填七個，另有少數學生沒有利用職科同一職群視為同一志願序的規則，跳躍式選填同一職群，因而未獲錄取。

五名5A學生分別以第一志願考取育達高中餐飲管理科、治平高中電機科、新興高中應用外語科日文組，以及國立台北科技大學附設桃園農工的電子科、電機科。

考上治平電機的黃道藝分享說，因為爸爸從事自動化控制產業，他從小耳濡目染產生興趣，另方面也擔心升上大學後無法確定未來就業方向，決定就近選讀治平電機，後續要隨父親就業。平興國中謝楷傑考取育達餐飲，謝媽媽分享說，楷傑從小喜歡煮東西，也主動表示想選讀職科，因此她選擇支持。

14名考5A 就近入學領獎學金

另外，「市立高中亮點躍升計畫」鼓勵學生就近就學，5A學生若選讀改隸前的七所市立高中，及今年新納入的龍潭高中、楊梅高中、中壢高商、中壢家商，三年最高可領六十萬元獎學金。教育局長高安邦說，今年有十四名會考5A學生參與，顯示就近入學推廣成效不錯。

複查分發結果 今向北科附工申請

承辦桃連區免試入學的北科附工校長陳勝利提醒，錄取學生必須於週五攜帶畢業證書與相關文件到各校報到，逾期視同放棄，若受颱風影響而停班停課則順延一日（不含假日）。若要複查分發結果，今天下午四點半前可向北科附工申請，申訴期限則到下週一下午四點前。