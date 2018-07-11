〈北部〉《桃園》中庄調整池蓄滿 備援板新、北桃

2018-07-11

桃園今天停班停課

〔記者謝武雄、陳昀、李容萍、魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕瑪莉亞颱風來襲，昨晚九點九分宣布今天停班停課。市府開放路邊紅黃線停車，路邊停車格暫停收費，至陸上颱風警報解除；沿海四區部分濱海及漁港、復興山區劃為管制區，禁止民眾進入；機場捷運昨將直達車末班車提前，普通車減速行駛，A1台北車站預辦登機及行李託運服務暫停，今天是否調整班次，視風雨狀況另行公布；復興區十個里內土石流潛勢區、大溪區崁津部落昨均進行預防性撤離，復興區撤離戶數一四六戶、四八五人，其中依親一○二戶、三八七人，收容四十四戶、九十八人，長興里有十二人不願離家被強制撤離，崁津部落撤離廿五戶、五十六人。

石門水庫方面已將遊艇撤到安全水域，並做好各項防汛措施，中庄調整池也蓄滿，隨時備援板新、北桃園用水。

石門水庫截至昨晚七時，大壩水位二二八．二一公尺，蓄水率四十二．八三％，蓄水量八五二八萬噸；北區水資源局已在石門水庫上游架設攔汙索，因應可能的漂流木，另預防颱風造成水庫供水濁度攀升，已將中庄調整池蓄滿，備援板新及北桃園地區用水需求。

機捷今視風力 調整班次

桃園機場捷運公司昨將機場捷運直達車提前收班，南下末班車從A1台北車站發車為晚上七點、北上末班車從A13第二航廈站發車為晚上六時四十分，普通車維持每十五分鐘班距發車，不受影響；今天的班次調整得視風力情況而定，直達車、預辦登機因針對出國旅客，將視機場航班受影響程度而定，若達十級風將停駛。

市府昨發布蘆竹區海湖濱海地區、大園區竹圍漁港、觀音區觀音濱海遊憩區、新屋區永安漁港、復興區各登山口劃定為管制區、不得進入，管制到陸上颱風警報解除為止；市府風景區管理處管轄的角板山行館園區、小烏來天空步道、羅浮溫泉、天空繩橋、水域花園及拉拉山巴陵古道生態園區、大溪遊客中心（經國紀念館）、慈湖及後慈湖園區、拉拉山巨木區，昨天下午起休園，重新開放時間視停班停課及災情狀況另行公告。

市府大樓後門端因有磁磚掉落風險，昨傍晚起封閉後門道路至陸上颱風警報解除，若風雨仍強將延長封閉，中壢區內定十三街有一起路燈垂落已修復。

在公共自行車租賃系統（YouBike）各場站自昨晚六點起即停止租借、只能還車，服務中心暫停營運，恢復時間視風雨狀況另行公告。

農委會水保局發布復興區卅一條土石流潛勢溪流黃色警戒，市府昨天下午一點起對土石流警戒區、大溪區崁津部落進行預防性撤離，復興區撤離戶數一五七戶、五二一人，三九六人自行依親，收容一二五人，其中長興里有十二人不願離家被強制撤離；崁津部落預防性撤離廿五戶、五十六人。

復興區部分山路封閉

公路總局復興工務段考量山區道路致災風險高，台七線廿二至六十公里（羅浮至西村路段），昨晚八點起封閉，今天上午進行巡邏、若有路況視搶通時程開放通車。