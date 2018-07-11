〈中部〉鐵路高架捷運化 五權等5站10月完工

2018-07-11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架捷運化第二階段新增五座通勤車站，將於今年十月完工。其中，市府評估五權車站搭乘需求高，為增加五權車站交通動線的便利性，交通局打通南區高院路與復興路的分隔島，並增設號誌管制及導引動線，同時規劃公車路線及計程車招呼站，並設置三百七十二格自行車位，民眾搭乘火車更方便。

交通局長王義川表示，台中鐵路高架捷運化計畫除將舊有五座車站高架化外，也增設五座通勤車站，由北到南分別為栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站；完成後，平均兩公里就有一座車站，讓鐵路具備捷運功能。目前總進度九十五．二四％，預計十月完工，將可解決沿線通勤通學等交通問題，更均衡地區發展。

王義川指出，位於建國南北路與三民路一段路口的五權車站，啟用後的搭乘需求勢必很高，如依原來周邊行車動線，復興路南側車輛需繞道五權路、五權南路或美村路才能到達，恐降低搭乘意願。因此，市府評估後，提早於四月進行復興路分隔島打除工程，同時增設交通號誌及調整路口標誌標線等配套措施，七月五日已開放通行，現在民眾可直接由高院路銜接三民路直達五權站，不需再繞道。

另外，配合五權車站啟用，市府調整公車路線，規劃計程車招呼站，設置三百七十二格自行車位。王義川說，民眾從五權車站下車後，可搭乘公車或騎自行車，十分鐘即抵達中興大學、國立公共資訊圖書館及國立台灣美術館；此外，五權車站位於規劃中的「台中之心」自行車道範圍，將與七條園道及七處公園相互串聯，不僅在交通上扮演重要角色，也將成為綠色交通示範區。