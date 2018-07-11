〈中部〉違章工廠變綠地 大雅兒六公園開工

2018-07-11

斥資4.45億 明年2月完工

〔記者歐素美／台中報導〕市府拆除大雅區二和里雅潭路與學府路周邊違章工廠，斥資四億四千五百萬元，新闢佔地○．六公頃的「兒六公園」，將設置十二感官遊具供各年齡層孩童遊玩，昨舉行開工典禮，預計明年二月完工。市長林佳龍表示，市府努力將「工廠變公園」，增加兒童遊樂設施，希望這座兒童公園能提前在明年農曆年前完工，提供居民幸福感。

林佳龍說，大雅區二和里附近高樓林立，開闢前公園用地範圍內都是鐵皮工廠，對周邊生活環境影響很大，市府努力將「工廠變公園」，增加兒童遊樂設施，且為了不讓環境荷爾蒙影響孩童發育，市府實施公園遊具「去塑化」，新公園設計以感官體驗、互動遊具為主，安全又具教育功能。

林佳龍指出，大雅區緊鄰中科，縣市合併後串聯交通路網，未來人口將持續增加，市府除規劃增設公園綠地外，並同步進行閒置空地綠美化、公墓公園化，更將河川打造成水與綠的環境，希望從路平、燈亮、水溝通及居民周遭的學校、活動中心、公園等公共設施做起，逐步縮小城鄉差距，增加大台中市民的居住幸福感。

建設局指出，大雅兒六公園將斥資四億四千五百萬元興建，其中，用地及地上補償費四億兩千九百萬元、工程費約一千六百萬元。感官遊樂設施包括︰大碗公溜滑梯、蜂巢攀爬塔、行星爬架、友善沙坑、挖土機遊具等，讓孩童透過攀爬、翻滾、奔跑及跳躍等運動提升體力，進行各種體驗。另設有無障礙環園步道，讓大小朋友都能享受公園綠地空間。