〈中部〉中投區高中職免試入學放榜 錄取率99.2%

2018-07-11

錄取2萬5307人 197人志願數過少未上榜

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕中投區高中職免試入學十日放榜，今年有兩萬五五○四人報名，共兩萬五三○七人錄取，錄取率達九成九二，僅一九七人因志願數選填過少等原因未錄取；各校訂十三日報到，逾期視同放棄。

教育局指出，中投區免試入學委員會統計今年免試入學一般生總招生名額三萬五二五二人，報名免試人數兩萬五五○四人，僅一九七人未錄取；由於中投區考生免試志願數可填五十個，未錄取考生平均志願選填數僅十一個，甚至有人填不到十個、有的只填公立高中，因志願數不足或未達錄取標準以致落榜。

平均志願數19個 94％第一志願即獲錄取

教育局指出，中投區免試考生總平均志願數十九個，但高達九成四的考生第一志願就獲錄取，前三志願錄取學生也佔九成九八；各校訂十三日辦理報到，逾期視同放棄，請考生留意報到時間。

此外，教育局指出，未招滿名額約九千餘個，多是學校進修部名額等；報到後各校辦理續招名額，會公告在學校網頁或「一○七年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，考生可自行查詢。

中一中最低錄取標準95點 中女中94點

中投區備受矚目的台中一中最低錄取標準為會考成績總點數九十五點，中女中九十四點，均較去年降低兩點。兩校指出，因高分群學生數減少所致。

其中，中一中今年一般生招生八五五人，僅四十五人是九十五點，有九人達一一一滿點，更有六三四人達百點以上、佔七成四，入學極競爭；中女中今年錄取六六八人，僅廿八人是九十四點，十人達一一一滿點，達百點以上有四一七人，佔六成二。

熱門高職今年表現不俗，台中高工電機科錄取到三名百點以上學生，最高有一○六點學生選填；資訊科也有一○三點學生選填；台中家商有一○○點的學生選填流行服飾科；興大附農更有積點高達一○九點的學生選填農經科，顯示有愈來愈多學生依興趣選擇升學。

今年大里區光榮國中錄取中一中廿五人、中女中十七人；大里區成功國中有十二人考上中女中、六人考上中一中；大里光正國中林敬原也以會考大滿貫佳績，順利錄取中一中。