〈中部〉高中職免試放榜 南投中興國中一中女中居冠

2018-07-11

〔記者陳鳳麗、劉濱銓、謝介裕、張聰秋／南投報導〕高中職分發入學十日放榜，南投縣不少在地學生醫擇就近唸社區高中，就讀暨大附中即達二七八人，中興國中選中興高中就讀的也有一二八人，其中有多名達一中女中錄取標準。縣內會考高分群學生中，錄取一中和女中人數最多的，由中興國中蟬聯，有三十一人上一中，十五人上女中，集集國中首位會考五A＋＋的江尚芸，也如願錄取台中女中。

雖然有愈來愈多學生不以一中或女中作為第一志願，但錄取這兩所明星高中人數仍受矚目。中興國中有三十一人錄取一中、十五人錄取女中，人數全縣最多；草屯國中有廿四人上一中、女中有八人，總人數居次。

至於高分群留在社區高中也不少，中興高中就錄取十五名五A以上的學生，其中以學科滿點數五A++的洪睿廷最受矚目。他說，填志願時掙扎多日，後來考量留在社區高中不用花太多通車時間，加上姊姊也是中興高中畢業，就決定留下。

縣立旭光高中國中部的黃哲亞，也以四A++和一個A+的高分直升高中部，孝順的他希望減輕父母負擔，高分直升，除了賺獎學金，也節省交通花費、甚至住宿費用。暨大附中也有四名五A以上的學生就讀，昨由校長張正彥頒發獎學金。

彰化免試分發錄取率98.67％

今年彰化區高中職學校免試入學分發結果揭曉，招生總額高於報名人數，共九八○五名考生上榜，錄取率九八．六七％，其中，近乎一半考生錄取第一志願，公立學校日間部全部額滿，只剩少數進修部尚有缺額，缺額多數都在私立學校。

升學管道多元，接下來還有五專聯合免試入學現場登記分發，彰化縣政府教育處長鄧進權表示，五專和藝才班招生原本預定今天現場撕榜，因為瑪莉亞颱風順延一日到明天（12日）在各招生學校辦理現場登記分發報到。