〈中部〉引水道疑遭截水 鹿谷麒麟潭等嘸水

2018-07-11

陰雨不斷水量不多 所會會勘源頭

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕近來午後常下大雨，南投縣鹿谷鄉麒麟潭引水河道水量不增反減，昨日鄉公所及代表會實地會勘，發現河道遭許多土石堵塞，造成水源無法順利流注麒麟潭，懷疑可能被人「截水」私用，正深入調查，以確保農友灌溉用水的公平性與權益。

位於鹿谷鄉永隆村凍頂山與鳳凰山山麓下的麒麟潭，是鹿谷、彰雅及廣興三村茶葉、蔬菜、果園等上百公頃作物賴以生長的主要水源。

石頭堵住引水道 疑為灌溉搶水源

六年前獲中央補助約四千五百萬元，公所展開活化水質工程，從與信義交界的鳳凰山施設長約十一公里長管線，將「白不仔溪」河水導引至麒麟潭，並在潭畔打造一座可容納百噸水量的大型水塔後，不但水質優養化問題獲改善，連帶灌溉用水也更穩定。

近來陰雨不斷，但注入潭中水量卻很少，鄉長黃東灝、代表會主席邱如平等人昨會勘水源頭，發現引水河道竟遭大小不一石頭堵住，懷疑河道受堵並非天災，恐與農友間為了作物灌溉爭搶水源有關，有待進一步調查。

黃東灝表示，颱風季節到了，已指示工務單位儘速打通河道，避免水患，依水利法相關規定，民眾擅自妨礙取水、用水或排水者，可處四千元以上、二萬元以下罰鍰；因而損害他人權益者，更可處三年以下有期徒刑。

據了解，麒麟潭是人工水池，一百多年前到此開墾先民，基於作物灌溉需求，遂利用三面環山的地勢，築堤蓄水，才演變成面積約十三公頃的水埤。