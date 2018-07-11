〈中部〉遊客避風頭 南投旅宿訂房多延期

2018-07-11

颱風預期心理 日月潭區退房約一、二成

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕瑪莉亞颱風掃過北部，昨日南投縣天氣晴朗炎熱，受颱風預期心理影響，旅宿退房率呈兩極變化，溪頭自然教育園區幾乎退光，清境國民賓館原有六十五間訂房，改期後仍有十三間未退，日月潭風景區則因暑假旺季、天氣穩定，旅遊、交通一切正常，除飯店、旅館退房約一、二成，其餘都是延後入住，整體影響並不大。

溪頭自然教育園區表示，颱風來襲，昨日上山遊客少，總計不到一千人，住宿出現退房潮，只剩二團十五人入住，其餘全退光光。

暑假一房難求 詢問景點天氣後選擇延期

日月潭雲品酒店表示，暑假本來就是旅遊旺季，平日訂房都有八成，昨因颱風預期心理影響，只有少數遊客延期入住，其他國際旅遊團仍照常行程；涵碧樓飯店指出，昨詢問潭區天氣的旅客相當多，不過因暑假一房難求，退房很少，多半選擇延期。

南投林管處昨一早就宣布奧萬大森林遊樂區休園，等颱風過後，進行安檢才會重新開園；青青草原、清境高空觀景步道都正常營業，但清境國民賓館擔心風雨太大，遊客上山危險，昨預訂住客都被勸阻不要上山，六十五間訂房仍有十三間不改期，大多是國外客。

神木村預防性撤離 新中橫迴頭彎單線通車

信義鄉山區卅九名將在今天（十一日）洗腎的居民，昨日提前下山避災，神木村居民也預防性撤離；仁愛鄉警方昨日勸導十隊三十五人下山，公所針對土石流潛勢區採柔性勸導要求居民撤離。

台廿一線新中橫公路一三三‧五K處迴頭彎路段，近日無預警坍方，雖經搶修但僅能單線通車，由於邊坡仍有落石，公路總局信義工務段將持續清運，並呼籲颱風期間避免上山。玉山國家公園昨只剩二支、共七人的登山隊仍在南二段，因長程路線來不及下撤，就近在山屋避災。