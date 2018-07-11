〈中部〉高中職免試入學 雲林148人未獲錄取

2018-07-11

選填志願數過少或排列不佳

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕一○七學年度雲林區高中職免試入學分發完成，雲林區各校招生名額計六八七一人，實際報名四九五七人，錄取四八○九人，錄取率九十七％，以第一志願群組錄取率約九十三．七二％， 有一百四十八人因選填志願數過少或志願序排列不佳等因素未獲錄取。

虎尾高中今年錄取四百九十四人，超額比序成績為七十八．五分，略高於去年七十八分，其中教育會考成績達5A++有六人，5A+以上有卅一人，遠高於去年十四人，5A以上高達一百零四人，成績耀眼。

雲林縣府教育處表示，考生需在七月十三日攜帶分發結果通知單及畢業證書向錄取學校辦理報到，逾期視同放棄。若對分發結果有疑慮，可於十一日下午四時前向土庫商工申請複查。

教育處提醒考生，如不滿意錄取分發結果，可於十六日下午二時前填具雲林區免試入學簡章所附之「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送至錄取學校辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他升學管道，但並非所有學校皆有辦理續招。

未獲錄取及放棄錄取資格的學生七月卅一日至「一○七學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」（http://210.59.13.247/continu_stud/）查詢有辦理續招的高中職或五專學校，續招不受就學區限制，且不分公私立學校，皆跨區招生。