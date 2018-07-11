〈中部〉嘉市慈龍寺林玉山濕壁畫 啟動修復

2018-07-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國寶級藝術家林玉山在嘉義市慈龍寺創作的「雲龍」、「八駿馬」等五堵濕壁畫，為他唯一繪製在宗教建築空間的創作，去年八月被指定為嘉義市一般古物，但畫作經七十年的香火煙燻、蟲害或地震，損害程度不一，市文化局與廟方委由台南藝術大學辦理修復計畫，昨起動工，預計明年八月完工，重現林玉山真跡風采。

共5幅 預計明年8月完工

嘉義市長涂醒哲、慈龍寺董事長林亮光、南藝大博物館學與古物維護研究所助理教授邵慶旺等人，昨在修復工程啟動儀式上共祈順利完成。

林亮光說，慈龍寺主祀觀音菩薩，一九四六年由鄰里出錢出力建寺，住在寺廟對面的林玉山為盡一份力，在寺內彩繪了五幅濕壁畫，內容有吉祥、福祿、封侯及圓滿等意涵，壁畫經年累月香火煙燻，如「雲龍」黑得不見全貌，「八駿馬」因牆面受地震、白蟻蛀蝕而損毀嚴重，日前緊急加固，會請結構技師評估、辦理補強牆柱。

邵慶旺表示，慈龍寺濕壁畫是林玉山唯一繪製的宗教建築水墨壁畫，牆壁結構為編竹泥牆，有別一般宗教建築，技法少見，畫作還有許多有趣典故，如「萬年封侯」原只畫了一隻土蜂，據說作畫時因滴墨在下方，林靈機一動將其化為另一隻蜂，展現深厚功力；因壁畫上彩單純，增加修復難度，此次使用Ｘ光穿透檢測、Ｘ射線螢光元素分析儀等科學方式修復，以恢復原貌為目標。

涂醒哲說，少有人知林玉山在慈龍寺繪製以雲龍、駿馬、猴、鹿及鶴為主題的濕壁畫，分別為「雲龍」、「八駿馬」、「萬年封侯」、「受天百祿」及「降爾遐福」，都是他四十二歲時的成熟階段作品，是嘉市珍貴資產，一定要修好，吸引藝文愛好者來觀賞，促進嘉市觀光。