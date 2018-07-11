〈中部〉防颱》雲林疏濬大排 國軍待命救災

2018-07-11

〔記者黃淑莉、廖淑玲、詹士弘、陳璟民／綜合報導〕瑪莉亞颱風來勢洶洶，擔心颱風外圍環流帶來豪大雨傳出淹水災情，雲林縣府昨天加強土間厝大排疏濬；水利署也加強各項防汛整備工作，因應可能的災情及救難任務，二百多名國軍弟兄在斗六石榴大埔砲測中心待命。根據中央氣象局風雨預測資料，雲林縣及嘉義縣市今天未達停止上班上課標準，維持正常上班上課。

北港土間厝大排、頂寮大排及府番大排等多條大排，因邊坡護岸低、河道雜草叢生及淤積等問題，多年來只要遇大雨水位暴漲即溢流，造成兩側村落、稻田成水鄉澤國，民眾怨聲載道。

北港鎮長張勝智表示，每年雨季汛期前縣府水利處都會針對北港轄內各大排加強清疏，土間厝大排還有八百多公尺未完成清疏，昨天前往會勘後已要求包商加派一部挖土機趕工，讓水流順暢。

擔心大雨造成農損，農民忙著搶收一期稻作及花生，土庫農會總幹事黃萬聰說，一期稻作收割已近尾聲，花生採收也近八成，但大多數農民都在曬花生，擔心泡水，忙著打包並加蓋帆布因應。

第四、第五河川局也盤點工程各項防汛整備措施，要求各在建工程備妥防汛備材及防汛搶險隊預為準備待命，並對易重複受災的敏感地區、防汛熱點，提前準備搶險機具及人員待命。

土庫青農 捕捉到「雨瀑」奇景

家住土庫的青農林家良昨天意外捕捉到「雨瀑」奇景，林家良說，天上一整片雲中像是有一個大洞，水不斷從洞裡流來，像是瀑布一樣，氣象站說這就是「雨瀑」。