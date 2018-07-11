〈中部〉全國第一個 嘉縣鄒族獵人協會成立

2018-07-11

狩獵自主管理 將速訂自律公約

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕我國第一個以民族為主體的「嘉義縣鄒族獵人協會」，經林務局輔導、嘉義縣政府本月四日核准設立，將速訂定阿里山鄒族狩獵自治自律公約，執行後續狩獵自主管理工作，並與林務單位、學者攜手科學化維護管理森林野生動物資源，是台灣邁入已開發國家重要指標。

林務局嘉義林區管理處二○一四年起，與東華大學、鄒族共同推動鄒族狩獵自主管理，包括狩獵物種數量調查監測、獵場調查等，今年五月成立「嘉義縣鄒族獵人協會」，作為族群內部執行狩獵管理的單位，並選出高德生為第一任協會理事長，縣府七月四日核准設立。

學者︰野生動物管理進入科學化

東華大學環境學院院長裴家騏教授表示，鄒族獵人協會成立具三大意義，首先代表族群內聚力很強，其次是具自主管理與執行權，可有效保育山林與野生動物，最後也最重要的是野生動物的經營管理保育進入科學化，因台灣過去相關管理與保育不夠科學，致政策很多但缺乏執行力，為人詬病。

裴家騏說，鄒族踏出自律第一步，太魯閣、泰雅、阿美等族也在籌備成立協會，如果有狩獵傳統的各原住民族都能這樣做，野生動物保育可望全面科學化，讓山林野生動物資源永續經營使用，國際保育界也會對台灣刮目相看。

高德生強調，協會要傳承與大自然共存的法則，依野生動物保育法第二十一之一條，訂定狩獵自治自律公約，進行合法且符合傳統文化需求的狩獵、回報獵況、配合動物族群監測、避免過度狩獵等，彰顯鄒族對狩獵文化及生態保育的決心；林管處副處長李定忠說，希望藉此夥伴合作，達成保護傳統狩獵文化及野生動物族群永續的目標。