〈南部〉曾文水庫下游山壁護坡 逢豪雨又崩塌

2018-07-10

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕曾文水庫下游河段的山壁，去年六月豪雨期間發生嚴重崩塌，水利署南區水資源局（簡稱南水局）復建護坡，今年六月接近完工時，又因豪雨造成毀損，原引流渠道斷裂，雨水直接傾洩而下，形成另類小瀑布，正全力搶修，避免災情擴大。

南水局促廠商再度修補

崩塌的山壁，位於曾文之眼遊客中心停車場的對岸，下方遭到沖刷、刮蝕，導致穩固邊坡的水保結構被拉扯、破壞，未受保護的黃土裸露，怵目驚心。

遊客認為，邊坡若大規模塌陷，將崩落曾文溪河床內，恐阻礙水流，一旦豪雨，甚至水庫洩洪，有洪患之虞，目前正值颱風季，令人擔憂。

南水局副局長簡振源強調，主要是復建的水保工程尚未完成，仍無法有效保護邊坡，豪大雨的侵襲下，再度受損，災情已在控制中。

簡振源指出，這處山壁在去年六月豪雨時造成崩塌，雖然邊坡土石嚴重滑動，所幸並未影響對岸進出道路的交通，現場清理後，就以打造格樑、團粒噴植等生態工法，全力復建。

簡振源說，因復建工程還在進行中，土石沖刷時，仍易鬆動，今年六月中旬之後的連續豪大雨，又讓下邊坡崩塌，結構受損，只能重啟修復。

由於工程還未驗收，南水局要求廠商再度修補，重新鞏固結構，預計今年十月份完成，將以喬木植生，強化水土保持的功能。