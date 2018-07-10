〈南部〉怕掃到颱風尾 果農搶收、加固果樹

2018-07-10

〔記者萬于甄、楊金城／台南報導〕颱風瑪莉亞來勢洶洶，雖影響地區以北部、中部為主，但南部果農也怕被強颱掃到颱風尾，不敢掉以輕心，台南的酪梨、芒果、文旦等農產都怕風雨，果農昨紛紛趕在颱風來襲前搶收，並把果樹枝條架好木棍固定，做好防颱措施。

台南芒果及部分早生種酪梨近日因進入採收期，果農昨趕在颱風來襲前，把能採收的趕緊採收，避免農損，其中，台南酪梨種植面積約兩百九十五．二公頃，以大內一百六十五公頃占大宗，年產量約兩千公噸。

大內酪梨農楊金坤表示，酪梨屬淺根性果樹，最怕強風一吹，整株果樹會被吹倒，在颱風來襲前，趕緊綁好枝條、架上木棍穩定樹枝；麻豆酪梨農黃春揚也說，酪梨因品種不同，產季從六月底到十月初，早生品種可加緊搶收防颱，中生、晚生品種目前尚未成熟，就沒辦法搶收，只能看老天爺臉色。

進入採收高峰期的玉井芒果，果農昨日也趕緊把能採收的先採收，南化洪姓果農指出，芒果能做的防颱措施很少，若未成熟也無法搶收，只能固定枝條，其他就看老天的安排。

此外，麻豆文旦今年因氣候關係，預估產量高於往年二成，目前果樹上已結實纍纍，部分可採收的在八月中旬，真正產季則在八月底之後，柚農郭力緯說，固定柚樹枝幹的防颱措施做得不多，盼望麻豆文旦不要被掃到颱風尾。