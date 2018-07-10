〈南部〉《台南》瑪莉亞來襲 備妥17萬個沙包

2018-07-10

53抽水站已完成整備 24小時待命

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕瑪莉亞颱風來勢洶洶，南市水利局昨日啟動防汛編組巡查，全市五十三座抽水站已完成整備，各區公所已備妥沙包最低安全存量總計近十七萬個，並公佈預置地點；工務局也針對正在進行中的二十二件工程現場加強巡視及防汛準備，並函文各公所與公會，要求做好防汛應變計畫及工地安全管理；台南市政府昨晚七點公佈，今天未達停班停課標準，照常上班上課。

水利局指出，抽水站已完成整備，確保油料七十二小時運轉無虞，操作人員廿四小時待命，移動式抽水機也已預佈完成，油料補充完妥，再測試確保運轉八小時無虞，水利局也備妥防汛塊五百八十個，太空包袋五百包。

針對工程施作中的防汛缺口，以及橋樑工程是否阻礙水流，加強防護包括三爺溪河道的施工缺口，通知廠商務必先行封堵；竹溪水環境營造工程，已通知廠商檢視河道中施工機具、版樁預先撤離以免阻礙水流，並通知工務局加強督導目前改建中橋樑防汛準備情形，同時聯繫水利署六河局加強港尾溝溪排水、六塊寮排水整治工程的督導防汛準備。

無米樂社區 預佈移動式抽水機

對於前波豪雨造成淹水的後壁區無米樂社區，已通知後壁區公所務必注意抽水機啟動時機，已預佈四部移動式抽水機組隨時因應。

沿海低窪地區預佈四台發電機於龍山社區、玉山社區、三寮灣社區及頭港社區，並視沿海供電情形相互調度支援。水利局表示，適時啟動易淹水地區卅五個水患自主防災社區運轉，做好防災準備，籲請市民可多多利用「台南水情即時通APP」，隨時瞭解颱風路徑狀況，提早防災、減少災害。

工務局也要求各公所、公會、管線單位及相關機關，加強廣告招牌的防颱措施，正在施工中的暫時停工或先收起來。

而在白河山區一七五線、一七二線、一七四線等路段，也已請開口合約的承包商做好準備，一旦有需要就立即進駐搶修，工務局也會隨時監測颱風狀況。

李孟諺出訪提前返台坐鎮

日前率團前往日本及新加坡訪問的代理市長李孟諺，原訂十一日返台，也將提早在今天上午搭機，預計傍晚返回台南災害應變中心坐鎮。李孟諺表示，颱風假的放假標準全國一致，日雨量三百五十毫米、風力瞬間十級、平均七至八級以上，如果資訊明確，市府就會早一點宣布是否放假。