〈南部〉高美館 展出倫敦泰德美術館典藏

2018-07-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不用出國，也可在高雄飽覽世界級的精彩藝術作品！高雄市立美術館推出「裸：泰德美術館典藏大展」，以「裸」為主題，展出英國倫敦泰德美術館典藏油畫、雕塑、攝影與紙上作品等近一三○件典藏藝術品，總值達台幣一百億元。

英國倫敦泰德美術館成立一百二十多年來，已成為英國指標性的國家美術館，有豐富的西洋藝術史典藏，也是當代藝術的重要推手，高雄市特別力邀今年暑假於高美館展出三個月。

「裸：泰德美術館典藏大展」甫結束於日本橫濱美術館的展出，近一三○件珍貴典藏作品由泰德美術館典藏專員親自護送至高雄，也是國際巡迴展最終站。

展覽最大亮點作品，是有「現代雕塑之父」之稱、法國二十世紀最著名雕塑家羅丹的經典巨作《吻》，這次來台的是大理石版原作，也是第一次來台展覽，單件價值台幣十億元。

昨天在高美館開箱的作品，是皮耶．波納爾的畫作《浴缸中的裸女》，原訂於橫濱美術館展期結束後，就要返回倫敦，在高美館爭取下，不僅能來高雄展覽 ，還加碼從英國多運一件作品前來，形成波納爾特別展區。

此次展覽也有許多首次在台灣公立美術館展出的藝術大師作品，如雷諾瓦、竇加、馬諦斯、畢卡索、亨利．摩爾、法蘭西斯．培根、德．庫寧，作品總值高達台幣一百億元。首次來台展出的藝術家則包括：盧西安．佛洛伊德、大衛．霍克尼、露易絲．布爾喬亞、翠西．艾敏等。

高雄市副市長史哲指出，這次特展是高美館去年改制行政法人後，推出的第一檔國際大展，期許高美館能成為「孕育城市創意的發電機」。展期從七月十四日至十月二十八日，詳情可上高美館官網查詢。