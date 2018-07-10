〈南部〉10戶2個月接80罰單 質疑預警系統失靈

2018-07-10

警方︰有問題可提出申訴

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄小港區高坪二十二路有十戶住家，近兩個月來被檢舉一六二次人行道違停，共接到八十張罰單，荷包大失血，不禁質疑高雄市警察局「智慧型交通執法管理」失靈，警方強調確實有提醒，民眾若有問題可以提出申訴。

高坪二十二路附近十戶住家從四月二十五日至七月六日，接到雪片般罰單，有一戶因有兩部車，吃下十二張罰單。住戶不解地說，十三年來都把自家汽機車停在家門前人行道上，未影響他人通行，不明白為何突然成了取締熱區。

住戶指出，高雄市警察局建置「智慧型交通執法管理」系統，只要同一星期被檢舉兩次以上，電腦就會跳出通知，警方會透過電話或告示通報民眾，以免被一再開罰，但他們沒接到通知。

小港警分局指出，接獲檢舉才對違規情況開罰，若車頭朝馬路（車內沒人），依道路交通管理處罰條例第五十六條開罰，可裁處九百元罰鍰；否則依第五十五條開單可罰六百元。

小港警方表示，民眾是用行車紀錄器影像擷取照片檢舉，高坪二十二路這段期間共接獲一六二件檢舉案，但扣除車牌不清楚、路名未標示等，實際開罰只有八十件，有一戶最多十二件。

警方強調，「智慧型交通執法管理」是為民服務的系統，就是不希望民眾荷包大失血，若車籍資料留有電話會電話通知，員警也曾親到現場提醒，不過因為檢舉次數頻繁，員警必須檢視資料，或檢舉人提供資料時出現時間差，才會讓人誤以為通知較慢。小港警分局表示，警方是取締單位，民眾若有問題可以向裁決單位交通局提出申訴。