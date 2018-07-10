〈南部〉怒海餘生 美籍越裔鄧泰阮跪拜恩人靈位

2018-07-10

鄧泰阮將建造船長雕像

〔記者葛祐豪／高雄報導〕越裔美籍公民鄧泰阮今年四月來高雄，尋找當年救命恩人台灣船長，幸運聯繫上船員與船長家屬。他昨天再度帶領妻、子來台，前往公墓祭拜船長宋謹安，並首度與船長遺孀、兒孫碰面，鄧泰阮表示將建造船長的雕像，讓年輕人永遠記得高雄、記得台灣有這位英雄。

海上29越南人漂流 船長下令救援

四十年前，二十九名越南人因南越淪陷，搭上小船逃難，未料船隻故障，在海中漂流，眼見暴風雨即將來襲，命在旦夕，幸好台灣漁船「大川一號」經過，不願透露姓名的高雄籍船長下令救起他們，並送往新加坡。

四十年後，其中一名獲救者、目前是美國公民的鄧泰阮（Thai-Nguyen Dang）於今年四月拜會高市府，希望代尋恩人。透過媒體報導，離境前與當年「大川一號」的報務員黃宗舜碰面，但得知船長宋謹安幾年前已去世。

鄧泰阮感念船長的救命之恩，此行再度飛來高雄，昨天偕同宋謹安的遺孀、兒孫，前往軍人公墓向宋謹安祭拜，鄧泰阮並在宋謹安靈位前下跪，低頭啜泣。

在高市府秘書處處長陳瓊華及海洋局努力下，也陸續找到當年漁船上的大副陳文義、已故的大車周遵洪家屬，昨天都一起參加感恩團圓午宴。

宋謹安的兒子宋家元是投顧公司副總退休，經常做善事，也是心路基金會理事，他透露小時候經常聽到父親提起這段往事。

報務員黃宗舜說，當年南越淪陷，海面上經常可見逃難船隻，「船長的心太好」，為了送鄧泰阮這批人到新加坡，來回耗了八天，放下救生艇前，還把船上的饅頭、水都給了他們。