〈南部〉台東選戰 綠新秀崛起 藍力守版圖

2018-07-10

劉櫂豪問鼎百里侯 聯合造勢

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政治版圖向來藍大於綠，民進黨今年在台東縣派出十八位參選人，除立委劉櫂豪第五度挑戰縣長寶座，帶領縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長參選人全力爭取支持，昨天首度舉辦聯合造勢活動，國民黨目前雖無較大型活動，但五合一選舉中預計將提名或報准參選者高達一七七人，將以人數優勢力保台東藍天。

民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人陳明文昨天一一為參選人授旗，包括台東縣小英之友會會長簡維國、台東縣黨部主委李翠峯都出席。

民進黨參選者多為政治素人，除挑戰縣長寶座的立委劉櫂豪、參選台東市長的議員洪宗楷、爭取連任的卑南鄉長許文獻，其他參選人包括縣議員第一選區黃治維、張裴堉、林献堯；縣議員第三選區鄭惠文，台東市市代第二選區王泰捷、趙韋童、余振維，台東市市代第三選區陳金溪、台東市市代第四選區蔡政家、卑南鄉代第三選區陳治東、台東市民生里里長顏子馮、台東市岩灣里里長林奕辰、台東市豐樂里里長鄧弘明、蘭嶼鄉朗島村村長李宇真、蘭嶼鄉紅頭村村長蕭春祥。

其中縣議員第三選區原定派出行政院東部聯合服務中心副執行長田永彥之子田輝皇參選，田輝皇因博士論文學業問題而退出，改由田永彥妻子鄭惠文代子出征，另有部分偏綠的政治人物將以無黨籍身分參選。

劉櫂豪表示，台東是由許多族群所組成，要團結一起，台東不是誰的後花園，台東就是台東，因此也提出文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都四大主軸，最後結合成為台東夢，希望號召大家一起來改變台東。

藍營饒慶鈴領軍 參選達177人

國民黨部分，今年選戰由議長饒慶鈴帶領基層選將向前衝，參選人數高達一七七人，是民進黨參選者近十倍。

國民黨台東縣黨部指出，目前已完成縣長、議員及鄉鎮市長提名、核准公告作業，縣議員提名廿三人、核准六人，鄉鎮市長部分提名十一人、核准三人。至於村里長及代表部分，縣黨部說明，縣委員會初步確定村里長提名五十一人、核准廿一人，鄉鎮市民代表提名五十八人、核准三人，最快七月中公告名單。

國民黨縣黨部主委吳秀華說明，國民黨在五月廿日已舉辦第一波聯合造勢活動，預計八月底縣長參選登記後，才會配合黨中央舉辦大型造勢活動，目前各參選人都勤跑選區爭取選民支持。