〈南部〉台84線接台61線北門交流道匝道頻傳翻車 被疑設計不良

2018-07-10

〔記者楊金城／北門報導〕台八十四線東西向快速道路銜接台六十一線西濱快速道路的北門系統交流道，通車三年多，發生四起大型車在匝道失控翻車事故，造成一死數傷，有用路人質疑匝道設計不良，行經此危險匝道要小心。

南向匝道幾呈90度 應減速過彎

公路總局五區工程處新營工務段段長高西文說，分析四起事故肇事原因，不是大型車超速過彎，就是司機要撿拾車內物品時造成在匝道失控翻車，匝道路面上早有劃紅線警示，提醒用路人要遵守匝道四十公里速限，減速過彎，近期也會邀道路安全專家體檢匝道，提出改善對策。

上月十一日，一輛載運液態瓦斯的聯結車，從台六十一線由北往南經北門交流道下環狀匝道欲銜接台八十四線行駛，疑因拿取車內物品而未注意前方彎道，導致聯結車衝出護欄，側翻在交流道外的鹽田，幸未爆炸。統計通車三年十個月來，一起大型車翻車在台八十四線接台六十一線的北向匝道，其它三起大型車事故在南向匝道。

用路人質疑台六十一線北門交流道匝道設計不良，從二○一四年九月通車以來有四起大型車翻車事故造成死傷，也有人說是大型車轉彎未減速才肇事，有用路人建議不熟悉此交流道路況的駕駛，在匝道上千萬別開快。

近期邀專家體檢 提出改善對策

地方居民說，台六十一線銜接台八十四線的北門交流道，受限周邊緊鄰鹽田、頭港大排，南向匝道幾呈九十度，駕駛如不遵守速限，十分危險。

高西文說，有不少大型車為節省國道通行費，走台八十四線接台六十一線，大型車在北門交流道肇事率偏高，現況在彎道處已設置六處紅色警示標線、轉彎輔助指標牌、反光導標及護欄上反光條，提醒駕駛行經匝道減速慢行；工務段將洽請專家學者會勘，提改善之道。