〈南部〉七股鹽山崩塌矮3米 民憂安全

2018-07-10

〔記者楊金城／七股報導〕著名景點台鹽七股鹽山，整座鹽山重達約三萬五千公噸，矗立七股鹽場十六年來，因雨水溶損，不僅變矮，少了三公尺高，底座常有崩塌現象，最近崩塌嚴重，讓人擔心遊客爬上鹽山的安全性。

鹽場︰定期進口艙底鹽修補 安全無虞

七股鹽場副場長王景田說，鹽山每一、二個月就會用從澳洲進口的艙底鹽來修補裂縫和崩塌處，近日就會展開修補，鹽山底層崩塌範圍不是很大，崩損深度最深也只有約一．五米，不會對遊憩安全造成危險。而鹽山每隔一段時間也要鋪鹽美白。

七股鹽山不只鹽山表面因長年卡灰塵造成灰色污垢，不完全呈現白色鹽山景觀之外，實際上表面和底座也有崩裂問題，尤以東面崩裂最嚴重，因台鹽修補，遊客登頂也較少繞到鹽山底座東面，鮮少知道鹽山有崩裂問題。

最近鹽山西側底層和表面有崩裂和塌陷情形，讓遊客看了怵目驚心，擔心會不會大面積崩塌造成危險。

在台鹽七股鹽場服務廿年的副場長王景田說，二○○二年七股鹽場開始不產製工業用鹽後，整座大鹽堆保留下來，作為國家的「戰備用鹽」，隔年變成七股鹽山開園開放觀光。

七股鹽山佔地約一公頃，底座圓周約四百公尺，總重約三萬五千公噸，高約六層樓十八公尺，鹽場在鹽山表面開鑿二個階梯讓遊客爬上鹽山登頂望遠。

但十六年下來，鹽山不只有卡灰塵變黑的困擾，高度也變矮了，目前高度剩約五層樓高，少了三公尺。王景田說，鹽山最怕雨，每年五、六月雨季到夏天颱風期間因雨水沖刷，和滲入裂縫溶解內部而造成表層崩塌，溶損加上本身鹽山重量重壓，高度變矮。

鹽山又以東側崩塌最嚴重，成了峭壁狀，現在已修補起來，近日崩損的西側，王景田說，進口的艙底鹽都有一、二百公噸，用來鋪上鹽山修補崩裂處。