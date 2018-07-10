〈南部〉保留欣欣市場 文史團體展開連署

2018-07-10

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市文化局決定不保留岡山眷村欣欣市場舊址，岡山眷村文化協會展開連署聲明行動，指出興建近一甲子的欣欣市場，是岡山唯一留存眷村活歷史的現場，應與醒村共同列為同一文化資產。

文化局︰將依規定辦理

文化局表示，岡山眷村文化協會陸續提報欣欣市場為歷史建築及文化景觀，文化局已依文資法規定，邀學者專家現勘決議不予列冊追蹤，協會近期再度提報列為史蹟一案，將依規定辦理。

文化局指出，有關岡山眷村的保存，文化局已啟動醒村修繕工作，並與國防部協商完成分期代管樂群村，後續將進行修復工程；另岡山眷村歷史發展與人事物的故事，將同步納入眷村文化保存相關工作項目內，妥善記錄延續流傳。

欣欣市場約興建於一九五九年間，當年國民政府來台，軍眷生活艱困，空軍司令部要求攤販們進入眷村擺攤服務軍眷，一九五九年攤販集資興建圓型的欣欣市場營業至今。

二○○七年醒村等眷村陸續改建搬遷，軍方一度計畫拆除欣欣市場，引發攤商不滿抗爭，後來因開發計畫時程延宕，欣欣市場苟延殘喘營運至今，但生意已大不如前。

岡山眷村文化協會今年向文化局申請將欣欣市場登錄為歷史建築和文化景觀，文化局五月底安排審議委員實地會勘，做出不具文化資產價值不保留決議。

岡山眷村文化協會針對岡山眷村活化再利用議題，舉辦一系列公民參與願景工作坊，並展開連署行動。

岡山眷村文化協會指出，欣欣市場原本被醒村等眷村包圍，如今週邊眷村全部拆除殆盡，僅剩殘破如廢墟的醒村，但欣欣市場仍生意興隆、門庭若市，可見其仍備足存在的依據、意義、功能。

更珍貴的是，岡山眷村的故事在這裡繼續流傳延續，主張欣欣市場應與醒村共同列為同一文化資產。