〈南部〉憂火車噪音 鳳山段南引道北門里爭建隔音牆

2018-07-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化工程將於今年十月底前通車，其中鳳山段南引道出口在北門里，地方不滿爭取延伸未果，加上火車爬坡噪音大，以台中鐵路工程完工迄今一年多，噪音擾民仍未解決，要求鐵道局在通車前，周邊增設隔音牆，以確保工程完工後，同步改善噪音污染。

鐵道局︰預定通車後進行噪音檢測

鐵道局表示，南引道長一百六十公尺，厚度大約五、六十公分，原本距離民宅六公尺，鐵道局尊重地方民意，配合改善工程，往鳳山溪偏移，拉大與民宅距離達十八公尺，且台中鐵路工程屬於高架化，與高雄地下引道工程不同，預定通車後進行噪音檢測，並將於收到公文後與地方溝通，決定是否增設隔音牆，不會影響整體通車時程。

高雄鐵路地下化工程如火如荼趕工，其中鳳山計畫全長四公里，規劃大智陸橋西側前方三百七十五公尺為地下隧道出口，規劃設計長一百六十公尺引道段，供火車爬升銜接地面軌道，其中鳳山段南引道出口在北門里，卻未將隔音牆列入計畫施作。

里長︰出口在里內 未開說明會

里長謝秀霞表示，地方長期飽受火車噪音困擾，鐵道局未招開說明會，將鳳山段工程引道出口落在里內，周邊透天厝、大樓林立，爭取延伸大智陸橋東側，卻因中央經費受限未果，隨著鐵路工程通車在即，加上火車爬坡噪音大，要求鐵道局趕在通車前，周邊增設隔音牆，以降低住戶噪音污染。

民進黨市議員參選人林智鴻以台中鐵路工程為例，工程完工迄今一年多，噪音擾民仍未解決，凸顯鐵道局過去施工前，未提前納入噪音評估，完工產生噪音才處理，曠日廢時難以說服高雄民眾，將結合立委函文鐵道局，要求提出噪音防制計畫，比照大都會增設專業隔音牆等防制措施，提早趕在通車前改善，以化解地方居民的擔憂。