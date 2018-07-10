〈南部〉「大象跳舞」 34噸運輸機低空衝場

2018-07-10

志航基地14日開放 軍機預演精彩

〔記者陳賢義／台東報導〕睽違四年，台東志航空軍基地再度結合國際熱氣球嘉年華活動，十四日營區開放將安排系列活動，包括空中操演、雷虎小組特技表演等，晚間還有最美的「熱氣球光雕音樂會」，昨進行兵力預校，除了三型主力戰機，重約卅四公噸的C-130H運輸機也升空，漂亮展現低空高速衝場等特技動作，在場媒體驚豔直呼宛如「跳舞的大象」。

配合紀念七七抗戰及慶祝空軍「八一四」勝利八十一週年，志航基地將在十四日舉辦「一○七年國防知性之旅－營區開放活動」，安排有空中操演，包括F-16、幻象2000、IDF經國號各型戰機性能展示、雷虎小組特技表演、各型戰機衝場表演，及晚間七點的熱氣球光雕音樂會，還有園遊會、空軍儀隊展演，三軍儀隊的「Q萌」人偶也將帶來熱鬧表演。

昨進行兵力校閱，電虎小組分列升空，噴洩出三色彩煙，營外民眾直呼彷彿在空中作畫，有人趕緊PO網揪眾觀看這場空中秀。最令人驚豔的重約卅四公噸的C-130H運輸機，繼去年十一月新竹基地開放後，昨再次進行性能展示，包括「低空高速衝場」、「低空慢飛」、「慢飛小轉彎」、「最大性能爬升」、「六十度小轉彎」、「高進場突擊落地」及「倒車滑行」等。

駕駛飛官趙禮仁表示，運輸機平日載運貨物跟人員，考量乘坐人員舒適性，駕駛員會調整成最利乘客的駕駛模式，C-130H外觀雖然看似笨重，其實一點都不笨重。