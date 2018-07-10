〈台北都會〉抽驗染髮劑 屈臣氏等不合格

2018-07-10

〔記者周彥妤／台北報導〕不少人會自己動手染髮，台北市衛生局昨公布市售染髮劑檢驗結果，抽驗十五件，有三件標示違規，包括屈臣氏販售的「屈臣氏丰采亮澤染髮霜（No.4深櫻紅）」、萬華富安藥局的「舒妃7萃亮澤染髮霜─黑醋栗色」及日藥本舖的「伊露恩草本染髮霜6濃栗色 」，前兩者染髮劑成分亦不合格。經查產品均來自外縣市，已移請所轄衛生局處辦，依法可處製造業者十萬元以下罰鍰。

對此，舒妃表示，成份含量檢驗應有誤差，不太可能如檢驗所言，至於標示不符，先前有送審核，有些有過，不知後續審查結果，其餘不便多說，目前待衛生局通知後，再行下架商品；屈臣氏表示，產品於今年廠商自主SGS檢驗報告中並未檢出對苯二胺，其他成份也符合規定，配合政府規範，全台門市產品都將下架，消費者可憑商品外盒或發票至原購買門市退款；日藥本舖表示，產品為廠商品，並非日藥本舖自行進口或代理商品，商品現已主動下架，請廠商改善外包裝內容，待補正符合規定再行重新上架。

衛生局表示，前往藥局及連鎖藥粧店檢驗市售染髮劑，共抽驗十五件產品，其中屈臣氏的「屈臣氏丰采亮澤染髮霜（No.4深櫻紅）」、萬華富安藥局的「舒妃7萃亮澤染髮霜─黑醋栗色」，除了主成份（含量）違規，且外包裝標示也與中央主管機關核准內容不符，經查製造商分別為高雄市「友立化工有限公司」、新北市「大川實業有限公司」；而日藥本舖的「伊露恩草本染髮霜6濃栗色 」，製造商新北市「伊露恩有限公司」，則是外包裝標示違規，品質檢驗合格。衛生局呼籲，購買染髮劑，務必留意產品是否符合化粧品衛生管理條例規定，可至衛生福利部食品藥物管理署網站，以含藥化粧品許可證字號查詢產品資訊。