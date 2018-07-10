〈台北都會〉「御盤de食堂」 大腸桿菌超標

2018-07-10

〔記者周彥妤／台北報導〕溽暑夏季，民眾多會大啖冷飲或冰品，台北市衛生局第三波散裝飲冰品及配料抽驗結果昨天出爐，抽驗一八二件，其中一件「御盤de食堂」（微風南京店）販售的「烘焙茶拿鐵」， 大腸桿菌群超標四．三倍，依法處分製造業者三萬至三百萬元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，第三波專案抽驗散裝飲冰品及配料，共抽驗一八二件（包括一六三件飲冰品、十四件配料及五件原料），檢驗生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌等衛生指標菌， 初抽結果有十七件違規，經通知業者限期改善，複抽仍有一件「御盤de食堂」（微風南京店）販售的「烘焙茶拿鐵」， 檢出大腸桿菌群超標四．三倍，依違反「食品安全衛生管理法」， 處分製造業者三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

黃敬堯說，大腸桿菌群是監測食品是否遭污染、製程有無衛生缺失的重要指標，若檢出大腸桿菌群過多，雖非食品中毒病原菌，不致影響身體直接致病，卻足以顯示產品衛生不良，可能是製程衛生狀況、食材、器具或包裝過程遭污染，或人員衛生狀況不佳所致。

對此，記者致電「御盤de食堂」（微風南京店），一名自稱一般員工人士表示不清楚如何答覆，詢問是否可轉接主管或負責人對外發言，僅重複稱自己不清楚，記者無法取得回應。