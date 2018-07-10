〈台北都會〉瑪莉亞逼近 今下午五點關疏散門

2018-07-10

視颱風動向 可能提前關

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、周彥妤／台北報導〕今年第八號颱風瑪莉亞來勢洶洶，台北市啟動防颱準備。北市水利處預計今天下午五時關閉疏散門，視颱風動向隨時可能提前關閉，呼籲民眾儘快移車。當颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園就會暫停營運；要特別留意的是，小巨蛋主場館演出活動是否暫停，由承租主辦單位決定後公布。

台北市、新北市、基隆市昨晚七時卅分共同宣布，北北基尚未納入瑪莉亞颱風警戒範圍，今天照常上班上課，但將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

北捷表示，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等路線，當高架及平面段瞬間風速達十一級風以上，或十分鐘內之平均風速為十級風以上時，就會暫停營運，至於地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。而「文湖線」則是當瞬間風力達十級風，或十分鐘平均風力達六級風，即依照標準作業程序暫停營運。

台北自來水事業處指如遇缺水期，已備妥廿一處緊急取水站、廿處臨時供水站，以及北市一二四所公立學校作為供水站，以便民眾就近取水。此外，配合河川疏散門關閉，開放八十三所學校停車場地，供民眾緊急停放車輛；並完成四十八所優先收容安置學校整備作業。

原訂七月十一日辦理一○七學年度公立國民小學教師聯合甄選第一次公開介聘，調整至七月十三日上午九時於北市士林區福林國民小學辦理。

菜價微漲 到貨量充足

〔記者鍾泓良／台北報導〕強烈颱風瑪莉亞即將襲台，台北市副市長、台北農產運銷公司董事長陳景峻與北農總經理吳音寧、農委會主委林聰賢分別於昨晚陸續到萬華第一果菜市場巡視菜況。陳景峻說，昨天菜量充足，蔬菜品質也不錯，昨晚到貨量可達一六○○至一七○○公噸，但因休市與颱風預期心理，價格稍微上漲，將從前天的三十四．一元漲至三十六至三十八元。