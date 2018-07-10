〈台北都會〉基隆低窪處雨水道施工中 住戶緊張

2018-07-10

復興路212巷逢大雨就淹

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山區復興路二一二巷地勢低窪，每逢大雨就淹水，但當地正進行的雨水下水道工程，今、明兩天可能遇上瑪莉亞颱風帶來的大雨，讓居民非常擔心；市議會議長宋瑋莉昨天勘查，她批評施工廠商任意堆置涵管（見圖，記者林欣漢攝），影響人車通行安全及排水通暢。市府表示，已要求包商儘速將涵管移走，今天要完成清淤以順暢排水，防患未然。

「半夜經常要爬起來看排水有沒有堵塞，晚上甚至還要守夜嚴防淹水！」當地的德和里里長曾聖為說，水往低處流，山上社區的水都流到復興路二一二巷，再經箱涵排到西定河，但排水能量不足，只要遇上颱風或豪大雨就會淹水，輕則淹到小腿、膝蓋，去年六月二日大雨更是水深及腰，居民苦不堪言。

包商施工涵管隨意堆置

每逢汛期，復興路二一二巷都是佈設抽水機具的重點路段，現在面臨強颱瑪莉亞步步進逼，宋瑋莉接獲陳情後到場會勘。她批評電信纜線遷移作業延宕，而下水道施工廠商隨意堆置涵管，不但佔據車道與人行空間，更有影響排水順暢之虞，施工圍籬內也只拿帆布隨便覆蓋，造成塵土飛揚污染環境，民眾怨聲載道。

宋瑋莉要求立即改善並加速完工，中華電信表示，正在加速纜線遷移，預計七月十九日完成；市府工務處河川水利科科長洪延良說，已要求下水道工程包商立即將涵管移到適當地點，並縮小工程圍籬的範圍，延長交通指揮時段，雨水下水道工程預計在八月底前完成。

新溝有異味 市府允速清再找原因

居民反映，新設的排水溝竟然淤積且不斷散發出異味，懷疑是排水坡度不足導致無法順利排水；市府表示，今天就會立即調派吸泥車清除溝內的淤泥，等颱風過後檢討排水的坡度是否不足，再儘快完成改善。