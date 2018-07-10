〈台北都會〉防颱動員 沙包、抽水機整備待命

2018-07-10

特殊狀況 新北區長自行決定停班課

〔記者何玉華、林欣漢／新北報導〕瑪莉亞颱風來勢洶洶，北北基昨晚七點半宣布今天正常上班上課，今天（十日）上午十點以前，再宣布今天下午、晚上是否停班停課。由於新北市幅員廣大，各區域如有特殊狀況需要停班、停課，授權區長自行決定。另外， 昨晚八點起，開放水門周邊部分道路紅黃線停車。

新北市長朱立倫七日受邀到新加坡參加「世界城市高峰會」，將提前於今天返台，市府昨召開災防會議，由副市長李四川主持。

水門今17點關閉 堤外便道20點關閉

新北市府呼籲民眾貯水備用；今天下午三點起將逐步關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域水門，預計五點關閉；二重疏洪道各越堤道、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，預計今晚八點關閉。

三重、蘆洲抽水站預抽 增滯洪空間

水利局也針對三重、蘆洲地區抽水站進行預抽作業，降低抽水站前池及下水道水位，以增加滯洪空間，各區公所及抽水站內並備妥防汛沙包、混凝土塊及太空包。

應變中心工作會報中天氣風險公司指出，新北市今天白天有間歇性陣雨，下午四點後，平均風力達到七級風，達停班、停課標準，今天深夜到明天清晨風雨最大，降雨熱區集中在東南側山區，雨量預估三百五十毫米到四百五十毫米。

李四川要求各單位落實災害預防工作，並在今天完成道路側溝清理；水利局預計佈設在廿五處低窪地區的七十八台移動式抽水機，今天下午五點前完成。

基隆市長林右昌昨也召開災害準備會議，要求各單位嚴陣以待，民眾要貯水備用，有需要可向各區公所領取沙包。

基隆貨櫃移置安全處 加強繫固

基隆市環保局昨已完成多個路段的清溝作業；工務處表示，基隆河沿岸十六座抽水站、一百六十八座水門及市區四座抽水站均測試完成，田寮河、大武崙溪河道淤積及雜物已清除，基隆河沿線貨櫃過去曾被颱風吹落而阻塞河道，昨已要求業者移置安全區域並加強繫固。

基隆市工務處並調派抽水機組在復興路二一二巷口、大武崙溪武嶺街口、市府門口、碇內倉庫待命；北寧路、湖海路等易崩塌路段配合公路總局封閉通行，堵南一之一地下道等易淹水路段，已建立預警機制及自動抽水系統，必要時封路。