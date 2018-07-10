〈台北都會〉颱風要來 柯施政報告延下週

2018-07-10

文化局力推影視音園區開發案

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會昨開議，考量瑪莉亞颱風預計今侵台，議會決定台北市長柯文哲施政報告、各委員會預算審議均延至下週進行。不過，各黨派議員昨仍針對六個委員會進行抽籤，國民黨共取得四個委員會主導權，甚至包括北市府重視的教育文化委員會，文化局於該委員會力推的內湖影視音園區開發案，藍營議員揚言杯葛，直言「柯文哲現在跟看守內閣一樣，有機會連任再來做吧！」

便於產業聚集 綠議員支持開發

有市府幕僚透露，柯文哲仍延續去年想法，希望議會通過內湖影視音園區開發案，柯被民進黨分手後，已缺乏跟議會民進黨團的合作默契，今年又未積極遊說「友柯」議員進入議會教委會護預算；但市府幕僚昨中午仍拜會議會民進黨團，「稍微點到」市府政策想法。

雖然有五位民進黨議員抽中教委會，但另有六位國民黨議員也抽中該委員會，導致委員會第一召集人為國民黨台北市議員陳重文、第二召集人為國民黨台北市議員厲耿桂芳，國民黨將主導委員會議事及預算審查。

藍議員揚言杯葛 籲不要強推

陳重文表示，現在這個時間點，柯文哲跟看守內閣一樣，有機會連任再來做此政策吧！連續預算也不會中斷；北市府如果強渡關山推開發案，最終卻不符合民意，預算恐被擱置、開發基地也會變成蚊子館，呼籲市府審慎考慮不要於年底強推大型開發案。

6委員會抽籤 藍獲4個主導權

不過，教委會民進黨議員李建昌說，如果不談黨派，就事論事，單純只看區域發展，他是支持該開發案，畢竟有線電視台幾乎都集中在瑞光路等處，該開發基地可便於產業聚集，且交通便利、土地方正。

另一方面，國民黨也取得議會財建委員會主導權，而委員會第一召集人為國民黨台北市議員鍾小平、第二召集人為國民黨台北市議員葉林傳；此外還有交通委員會，第一召集人為國民黨台北市議員徐弘庭、第二召集人為國民黨台北市議員陳孋輝。工務委員會攸關公共住宅政策、市場改建，北投士林科技園區工程，也由國民黨取得主導，第一召集人為國民黨台北市議員王欣儀、第二召集人國民黨台北市議員林亭君。

綠取得警政衛生與民政主導權

民進黨僅取得警政衛生委員會主導權，第一召集人為民進黨台北市議員江志銘、第二召集人民進黨台北市議員林世宗。民進黨另外與「親民問政小組」無黨籍議員陳政忠合作，取得民政委員會主導權，第一召集人為陳政忠、第二召集人為民進黨台北市議員王世堅。