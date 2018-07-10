〈台北都會〉柯「二備金」首度自砍編10億 藍綠議員不買單

2018-07-10

如今年底通過 由下任市長使用

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長第二預備金常用於緊急政策，因編列預算時免列出每筆金額對應的執行項目，缺乏台北市議會監督，被戲稱為「市長小金庫」。市長柯文哲連續兩年編列十二．五億元二備金，滿足各局處臨時要預算，未料，近兩年實際執行率僅五十六％，屢被議員批評浮編、亂編；今年底，柯首度自砍價，預計編十億元二備金，企圖於議會闖關，但國民黨反對、民進黨給軟釘子，都不願買單。

主計處長：還要市長室最後核定

市長第二預備金如今年底通過，由下任市長使用。主計處長梁秀菊證實，將不會編列十二．五億元二備金，但市府的確談到編列十億元，未來還要經市長室最後核定。

她指，市長考量二備金屬於準備性質，根據「預算法」可用於臨時緊急狀況，且如局處預算不足、或增加業務時也可動支，市長很省也要求合法編列、不要多編。

擔心朝野協商 柯開出「一口價」

柯文哲剛被民進黨分手，但北市府昨仍派員至議會民進黨團說明將編十億元二備金。知情人士轉述，柯擔心二備金議題會再歷經朝野協商、討價還價，這次開出「一口價」十億元，盼民進黨議員支持。

執行率僅56％ 議員批浮編、亂編

不過，民進黨黨團總召李慶鋒受訪時給軟釘子，指二○一六、二○一七年北市府分別編列十二．五億元，但實際預算執行僅七億○三八六萬元、七億一○六七萬元，執行率僅約五十六％，黨團共識是，二備金應依實際狀況核實編列使用，議員們並未表態是否支持十億元二備金。

綠給軟釘子 藍指花不完幹嘛還給

國民黨市議員鍾小平表示，不知道年底柯文哲、國民黨市長參選人丁守中誰會當選下任市長，但柯過去二備金執行率差，前科累累，過去花不完了，幹嘛還給十億元？北市議員秦慧珠也說，前市長郝龍斌時代，國民黨都會砍二備金，現在沒人要跟柯文哲一家親，黨籍議員將會照審、照砍二備金。

如與郝龍斌時代比較，郝二○○七年至二○一四年編列七．四億至九．六五億元二備金，但執行率幾乎都在九十％以上，僅有一年執行率為六十八．五八％；柯文哲任內，只有第一年二備金執行率勉強達六十七．三三％，且該年度二備金還是郝任內最後一年所編。