〈台北都會〉新北57條單行道 開放機慢車雙向通行

2018-07-10

汽車仍單向通行 即日起實施

〔記者何玉華／新北報導〕新北市地狹人稠，有許多狹窄巷道，當初為了維持交通順暢而規劃為單行道，結果造成民眾出門或返家必須繞路行駛，民怨不斷；新北市府交通局進行檢討，對於有開放機慢車雙向通行需求的單行道會勘評估，決定開放五十七條單行巷道供機慢車雙向通行，但汽車仍維持單行道，即日起實施，五十七條改為雙向通行的巷道，詳情可至市府交通局網站查詢。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，以往單行道調整作業都是因應里長建議後進行個案會勘，這次主動清查全市五百多條單行道，廣徵里長等地方民意後，調整五十七條開放機慢車雙向通行，但仍維持汽車單向通行，包含三重區廿六條、土城區兩條、中和區九條、永和區三條、板橋區三條、新店區兩條、蘆洲區六條、新莊區一條及汐止區五條。

開放機慢車雙向通行的單行道，交通局取消單行道入口端的「單行道標誌」及指向線；出口端的原禁止所有車輛進入的禁止標誌，也改成「禁止汽車進入」的標誌，地面標線也調整。

交通局提醒，單行道開放機慢車雙向通行，可增加當地居民的通行便利，但汽車仍採單行方式，呼籲民眾依照巷道內管制標誌及標線遵行，保持行車禮讓。

各區開放的巷道如下（詳細巷弄、路段需查詢交通局網站）：三重區仁愛街、仁忠街、五華街、長壽西街、仁義街、雙園街、大仁街、安樂街、明志街、中正北路部分巷道、大同北路部分巷道；土城區慶利街、中央路一段部分巷道。

中和區大智街、景平路、大勇街、自強路、景安路、景平路、宜安路、中正路；永和區竹林路、福和路；板橋區板新路、南雅西路；新店區中正路；蘆洲區長安街；新莊區新泰路；汐止區長興街一段、長安路、湖前街、福安街。