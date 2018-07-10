〈北部〉國民法官參審模擬庭 颱風延期

2018-07-10

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭地方法院原訂明天召開國民法官參審模擬庭，以妨害性自主案件作為模擬案例。院長李麗玲說，希望藉由國民法官參與，讓法院審理及評議程序更加透明，拉近人民與司法的距離，但因颱風決定取消，擇期再開。

宜蘭地院表示，模擬法庭由審判長黃永勝、陪席法官劉致欽、受命法官張淑華以及六位國民法官、兩位備位國民法官共同組成，這次以妨害性自主案件為案例，特別請現代婦女基金會、宜蘭家庭扶助中心等相關NGO團體，派員組成九人「影子國民法官」作為對照，共同參與模擬法庭。

黃永勝說，很多民眾對妨害性自主案件特別有意見，常批評「恐龍法官」有許多不諒解，因此地院首次國民參審庭，就以性侵案件為模擬案例，了解人民與法官之間的看法有何不一樣。

黃指出，只要年滿廿三歲、在宜縣居住滿四個月、高中職畢業，不具法律背景，都可報名成為「國民法官」，法院再進行電腦抽籤選任，宜縣符合資格者應有廿三萬人，但目前報名僅數千人，法院希望有更多人參與。

院長李麗玲說，國民法官得全程參與審理程序，了解法官指揮訴訟、檢察官舉證、被告及辯護人辯解、證人證述、鑑定過程及結論、被害人陳述等，也可於評議時與法官立於對等立場相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成最終裁定。