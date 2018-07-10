〈北部〉行銷三星 垃圾車彩繪變廣告車

2018-07-10

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉垃圾車最近重新「上妝」，在車身彩繪三星有機米香節、天送埤復刻版森林小火車圖案，化身行動藝術車。

垃圾車身圖案結合鄉內活動

三星鄉五輛垃圾車先前彩繪搖搖洛克馬，最近換上有機米香節、森林小火車圖案，隨著清潔工作跑遍大街小巷，帶給大家全新視覺感受，外地遊客忍不住多看一眼。

三星鄉每年夏季舉辦「有機米香節」，透過系列活動與裝置藝術行銷在地稻米文化、在地農特產品與觀光景點。今年鄉公所再度發揮創意，把三星米香節、天送埤小火車化身彩繪貼圖，躍上垃圾車身，讓各界耳目一新。

收運垃圾順便促銷景點、農特產

鄉長黃錫墉說，垃圾車身圖案以簡潔形式呈現創意，打造成行動藝術車，展現煥然一新風貌，五輛彩繪垃圾車行駛全鄉人口密集地區收取垃圾，透過車身彩繪，順道幫鄉內景點、地方農特產品打廣告，邀大家揪團到三星吃美食、買特產、體驗農村風情。

垃圾車與鄉民的生活息息相關，是鄉政最佳活廣告，鄉公所以「彩色三星」作為彩繪主題，讓大眾更了解三星鄉農村文化，也扭轉各界對垃圾車的刻板印象，盼以整潔的環境作為觀光發展基礎，為遊客帶來不同以往的優質旅遊體驗。

三星鄉夏季優質農產品包括，上將梨、三星蔥、三星米等，黃錫墉歡迎大家選購，以行動支持本土農業。