〈北部〉七星潭業者捕蝠魟 花縣官員:非鬼蝠魟

2018-07-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮七星潭定置漁場上週捕撈到「日本蝠魟（音同「轟」）」，卻有民眾誤認為是被世界自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種的「鬼蝠魟」，拍照上傳臉書後，引起網友一陣撻伐。花蓮縣政府表示，經相關單位確認，漁民並非捕撈到鬼蝠魟，而是口器朝向腹面的日本蝠魟。

漁業署前年七月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，規定漁民若捕獲瀕危物種「鬼蝠魟」，必須在返港一日內通報主管機關，近期也提出修正公告，將禁止捕撈，如有意外捕獲，不論活體、死體，都要立即放回海中，並依規定通報。

海巡、農業處比對 確定是日本蝠魟

去年二月，花蓮出現通報首例，有一尾體長約一百五十公分的活體「鬼蝠魟」闖入定置漁場，經漁民發現後，緊急通報並送往台東水產試驗所採集生物學資料。上週有民眾在七星潭拍下漁場業者捕撈多尾幼小曼波魚及蝠魟（見右圖，記者王峻祺翻攝），一度誤認為「鬼蝠魟」，經海巡人員及花蓮縣政府農業處確認比對後，確定是未違法的「日本蝠魟」。

縣府農業處漁牧科長黃耀興說，列管的鬼蝠魟口器在頭部前端，背部有白色區塊，其他型的魟魚口器在腹部、背部全黑；農委會在一○七年六月十一日已預告，禁止捕撈鬼蝠魟，近期會正式公告，日本蝠魟還未列入禁止捕撈公告範圍。

「鬼蝠魟」分布於各大洋亞熱帶海域，魚體扁平、體盤寬，兩側翼展後最長到九公尺，體重達三公噸，目前在世界自然保育聯盟中被列為瀕危物種，但台灣還尚無保育等級。