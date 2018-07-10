〈北部〉時隔近年花蓮外海現蹤 10米鯨鯊「討拍」

2018-07-10

靠向賞鯨船 遊客直呼好可愛

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮賞鯨季自今年四月啟航後，大型鯨豚陸續現蹤。被漁民笑稱「憨仔鯊」的鯨鯊，去年八月六日花蓮外海現蹤後，時隔快一年，昨早又被發現出沒於花蓮海域，十公尺長的鯨鯊還主動靠向賞鯨船，用長長魚體磨蹭船身，像是在「撒嬌」，遊客看了直喊「好可愛，鯨鯊也會來討拍！」

瑪莉亞颱風來勢洶洶，花蓮外海浪況不佳，沿岸陸續出現長浪，昨天一早遊客搶在發布海上警報前出海，意外在鹽寮海域附近巧遇一頭鯨鯊，十公尺長的鯨鯊，體型巨大卻不怕生，主動靠近船隻磨蹭，憨憨的模樣，逗得遊客們笑呵呵。

磨蹭船體非「撒嬌」 應是止癢

多羅滿賞鯨船長江文龍說，漁民俗稱鯨鯊「豆腐鯊」、「憨仔鯊」，是海洋中體型最大的魚類，因不會傷害其他魚種，又有「海洋中溫柔的巨人」美名，靠近船體磨蹭，並非「撒嬌」，應該是身體有寄生蟲，才會出現想要止癢的磨蹭行為。

他說，去年八月六日在花蓮外海曾發現鯨鯊，昨天的天氣好、海水透澈，才有機會再看到牠珍貴的身影，意外在颱風前夕大飽眼福，近距離遇見這頭美麗又稀有的海洋物種。

賞鯨業者呂世明說，鯨鯊是一種鯊魚，因體型巨大類似鯨魚而得名，因繁殖緩慢，加上過去人類捕食，數量日漸稀少，近年來國際自然保育聯盟已將鯨鯊列入「第二類保育野生動物」名錄，台灣也自二零零八年起，禁捕及不准販售鯨鯊肉。

他強調，鯨鯊分布在溫帶、熱帶海域，以濾食浮游生物蝦類、烏賊為食物，體型雖然巨大，但個性溫馴，許多國家都推出和鯨鯊共游的生態旅遊活動，花蓮外海過去也曾有鯨鯊誤闖定置漁網，後來被運往屏東海生館短暫飼養後野放送回大海。

呂世明說，花蓮海域今年鯨豚出現的種類及數量很多，飛旋海豚、抹香鯨等都曾集體現蹤包圍賞鯨船，讓遊客驚呼連連，昨日意外遇見的鯨鯊，也是睽違許久再相遇的海洋物種，讓今年出海賞鯨多了一份大驚喜。