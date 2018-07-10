〈北部〉防颱啟動 竹市抽水機整備防汛

2018-07-10

〔記者洪美秀、蔡彰盛／竹市報導〕因應強颱瑪莉亞來襲，新竹市長林智堅昨起視察新竹市各區防颱準備工作，包括全中興地下道、自由路清溝工作、華江抽水站，指示各單位嚴陣以待，全面進行人行、車行地下道、滯洪應變設備與排水側溝清淤工作等自主檢查，確保相關應變機制與設備運作正常，保障市民生命財產安全。

林智堅指示各局處即刻啟動防颱準備工作，消防局整備抽水機、發電機等防汛器材，必要時派遣人車至重點地下道巡視預佈，工務處確認各地下道抽水設備及自動柵欄安全系統、滯洪池設施是否完備，城市行銷處加強各大公共空間抽水機、發電機設備整備，環保局則加強側溝、雨水下水道清淤，都發處強化工程圍籬與設施之安全整備。

林智堅表示，新竹市有十一處地下道及四處排水不易區域易淹水，這些區域皆已建置監視錄影設備，太原路、全中興、光復路、西大路和元培街五處地下道也設有柵欄自動警示設備，積水超過十公分就會發出警示閃光，若積水超過十五公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。

林智堅表示，下水道清淤是防洪基本功，環保局清潔隊平日即主動巡查清溝，今年至六月底已清理十四萬公尺長水溝，並清出三百六十七公噸淤泥，做好防患預備工作。