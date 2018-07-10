〈北部〉跟著網紅玩 竹市小旅行訪秘境

2018-07-10

日夜玩法不同 還可探索美食

〔記者洪美秀／竹市報導〕暑假到了，新竹市哪裏好玩？跟著網紅造訪香山濕地觀景秘境，感受新竹小旅行各種路線就對了！新竹市府推出小旅行旅遊行程，找來百萬人氣部落客及網紅，體驗竹市日夜不同玩法，白天到青草湖玩立式划槳，晚上到東門市場探索美食，還可參加「新竹300博覽會」，感受竹塹小城的各種風貌。

適逢今年新竹三百年，市府城銷處也推出各種主題式的旅遊行程，包括「新竹300博覽會小旅行」、「實境解謎」、「追建築」、「SUP立式划槳」、「香山採果」、「單車旅遊」、「海岸生態」及「寵物旅遊」等主題，可以多次參加，體驗竹市不同景點的風情。

最近很夯的密室逃脫遊戲，是直接搬到竹市舊城區以「實境解謎」闖關，邀請玩家們一同組隊報名，按照謎題帶領前往東門市場、辛志平校長故居、影像博物館、東門城、護城河等景點，透過密境闖關，用不一樣的方式認識竹市。

此外，喜歡運動的民眾，也可利用暑假，到青草湖體驗年輕人喜愛的SUP立式划槳運動，有網紅林梵來體驗後說，第一次到訪青草湖體驗SUP立式划槳，因為青草湖不受風的影響，比起以前在海邊的瘋狂逆風體驗，不需要耗費太多體力，在微風和陽光下感到無比地放鬆，感覺就像是一場瑜伽SUP，加上有專業教練指導，相當安全。

此外，還有香山濕地賞蟹步道的生態自然旅遊，很適合親子參加，可騎自行車探索十七公里海岸線、南寮漁港、魚鱗天梯、賞蟹步道、海山漁港，還可品嚐南寮漁港的在地新鮮海產。

城銷處表示，今年暑假市府推出多條小旅行路線，親子或外縣市民眾可到雄獅旅遊官網報名，可洽活動專頁：https://goo.gl/VqAej3查詢。