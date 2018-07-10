〈北部〉公務車加保第三人責任險 即起上路

2018-07-10

議員促應全面投保

〔記者陳昀／桃園報導〕「公務車只保強制險，出了車禍，難道得由基層扛？」市議員黃婉如昨在市議會專案報告時指出，蘆竹區公所一名課員日前駕駛公務車撞傷行人導致重傷須復健，因車輛沒保全險，數十萬醫療費用還由區長褚春來代墊，她認為市府應全面為公務車加保，避免再有類似情事發生。

市府今年以業務費加保

市府秘書處處長顏子傑表示，公務車輛的保險，過去均由各機關依需求加保，市府六月間已發函各局處，要求立刻以業務費加保第三人責任險、車體損失險，明年起會編列兩千五百萬元預算直接加保；市府也另向中央爭取加保乘客險，提高公務車的風險保障。

顏子傑指出，市府目前有四六六四輛公務車，包含汽車五七二輛、機車四○九二輛，均統一投保強制險。各局處仍會依照車況、使用頻率等需求加保，如新聞處、秘書處經常得使用公務車隨行市長、接待外賓等，均投保強制險、第三人責任險、車體損失險；但其他局處可能因部分公務車輛老舊、使用率低，而未加保其他任意險。

顏子傑說，六月間經召開公務車投保研商會議後決議，明年起，公務汽機車統一投保強制險、第三人責任險（傷害、財損及附加超額），汽車另加保車體損失險，預估一年保費為兩千五百萬元，今年的部分另要求各局處從業務費支出加保；而在警車、消防車方面，市警局、消防局均指出，因勤務需求均長期投保強制險、第三人責任險，消防局更提高傷亡給付，增加三百萬元保額。