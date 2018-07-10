〈北部〉孵AI人才 新明青創基地12團隊進駐

2018-07-10

〔記者李容萍／中壢報導〕呼應「台灣ＡＩ（人工智慧）元年」，培育「亞洲‧矽谷」的產業能量，市府青年事務局以ＡＩ人工智慧及智慧機器人為主軸，打造桃園首座「孵化ＡＩ人才」的新明青年創業基地，昨開幕營運，首批有十二組ＡＩ青創團隊進駐，個人會員也可隨時加入，可望帶動ＡＩ青創風潮。

位於中壢新明市場四、五樓

市長鄭文燦、經濟部中小企業處處長吳明機、法國在台協會主任紀博偉等人，昨共同出席開幕典禮。鄭文燦表示，新明青年創業基地設於中壢區新明市場四、五樓空間，佔地七百廿坪，是桃園繼青創指揮部、安東青創基地後第三個青年創業基地。他說，青創指揮部以發展物聯網為主，安東青創基地以ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）技術為主，新明青創基地則以ＡＩ及機器人教育為發展特色。

市府增設共用設備開辦課程

鄭文燦指出，市府獲經濟部中小企業處補助兩千三百萬元，增設重要設備設施及開辦相關課程，透過訓練課程與共用設備，可減少青年創業摸索期；法國在台協會成立的新創組織「French Tech Taiwan」，選擇與桃園合作推動創新創業，相信未來雙方會有更多城市和科技的交流，連結更多創業網絡。

另有三大三小基地協助創業

鄭文燦說，市府支持青創、文創、農創、客創及社會企業，規劃設立「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」、「亞洲創新人才交流中心」和「幼獅國際青年創業村」三個大型青創基地；另有「中原創業村」、八德區中華電信的創業育成基地，將提供三大、三小的青創基地和兩個育成中心，對青年創業的第一哩路給予最大的支持。

該基地另有「智慧能源體驗館」展示遠端遙控、光感應燈等節能科技，「智慧生活體驗館」展示以智慧巧拼、雙向呼叫鈴、安心床等智慧生活應用。