〈北部〉蔬菜儲藏設施 最多可供10天市場需求

2018-07-10

昨竣工典禮 一週內交果菜市場啟用

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕行政院農委會與市府合作，在蘆竹區桃農綜合農產品批發市場設置「桃園市蔬菜儲藏設施」，工程二月中旬開工，昨舉行竣工典禮，一週內轉交桃園果菜市場公司營運啟用。市長鄭文燦出席典禮表示，蔬菜儲藏設施有十一個冷藏庫，最多可容納一千兩百噸，颱風期間每日可調配一○○至一五○噸的蔬菜量，供應八至十天的市場需求，他拍胸脯保證說，「設施啟用後，民眾就不會颱風天買不到菜」。

鄭文燦指出，桃園的蔬菜生產量每年達十萬噸，葉菜類種植面積二八二一公頃，蔬菜產銷班七十一班，產量驚人。他更驕傲地說，「雙北有些菜較貴，還會到桃園買」。而蔬菜儲藏設施完成後，可發揮市場效益、提高調節能力，一部分會與蔬菜班合作、一部分與果菜公司或團膳業者合作，充分利用儲藏空間，提高平時使用效益，一方面可穩定菜價、一方面能增加農民收益，達到生產和消費雙贏，避免「穀貴傷民、穀賤傷農」。

幫農友增加收益 消費者也不怕買貴

農委會主委林聰賢也出席表示，二○一五、二○一六年好幾次颱風造成嚴重農損，風災後，消費者買到高價蔬菜；對此，農委會農糧署決定結合市府、各農會及各農民團體設置滾動式倉儲，解決產銷失衡問題。昨日竣工的蔬菜儲藏設施，提供供貨處理平台、分級包裝，協助農民解決生產時遇到的儲藏問題，也能在颱風期間做好中介角色，調節穩定蔬菜價格，可幫助桃園農民與廣大消費者，也可進一步成為大台北供貨調節的中心。

市府農業局農務科科長胡淑芬表示，蔬菜儲藏設施將採滾動式倉儲方式管理，全台各地如有需求，都可與桃園果菜公司接洽；而近日颱風瑪莉亞逼近，桃園果菜公司已先購買甘藍、白菜調節市場供需，八德農民也已借放一．八噸莧菜，將可平穩蔬菜價格。